隴華搶進AI布局 攜手大庫辦合作企業主權AI研發與授權

衛星服務營運商隴華（2424）電子1日公告與大庫辦股份有限公司簽署合作契約，跨入AI布局，將與大庫辦股在企業主權 AI AGENT及其他AI產品上的研發與授權合作。

隴華指出，雙方合作，可挹注未來營業收入、滿足客群需求，對隴華財務業務具有正面助益，同時獲得企業主權AI AGENT及其他AI產品的獨家營運授權，並確立其在合作區域內的總代理權與營收分配機制，以推動商業運營與市場拓展。

隴華原本服務涵蓋衛星系統、營運，網通設備及LHst服務，打造全方位解決方案，目前衛星系統部分以代理衛星頻寬，打造全球涵蓋，搶進海事、移動、陸地、空中及地面主站與衛星設備等，未來將持續擴大與全球衛星合作。

去年底隴華舉行線上法說，透過與休斯合作，打造全球涵蓋衛星服務，主攻海事寬頻通訊，已經簽約船數約60多艘，2025年持續拓展衛星合作夥伴，並取得衛星營運執照，成為除中華電信以外，第二家有能力自主建置衛星系統及提供衛星營運的民間企業。