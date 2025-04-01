OPPO推新款AI平板 實現Android及iOS跨平台互傳

OPPO持續推動品牌高階化，除了穩定發展備受矚目的中高階機款，亦持續拓展高階IoT，將手機與IoT雙雙推往高階邁進；同時，OPPO積極發展AI，不僅將AI導入全系列機款，更布局IoT領域，於1日發表首款AI平板OPPO Pad 3柔光版與高階智慧錶OPPO Watch X2，在對內持續完備OPPO生態圈的同時，亦展現跨生態圈連動，以Find N5與Mac、OPPO手機與iPhone互傳，成為首個實現Android及iOS互傳的手機品牌。

OPPO台灣總經理劉金Vincent表示，OPPO整體品牌持續往高階發展，對內拓展OPPO生態圈豐富度、對外破圈跨越生態壁壘，以穩固既有用戶，並搶攻跨系統用戶；在穩步擴張的同時，用戶經營也是一大重點，以因應去年Find X系列回歸帶來大量的新舊用戶。此外，今年我們除了已計畫推出一系列優秀的手機產品，以及推動高階IoT產品的發展，為了實現長期的雙旗艦機並行策略，我們正循序布局市場、整合產品線，審慎規劃未來摺疊系列的發展，現階段將暫緩Find N5的上市計畫，預計最快於2026年實現Find N、Find X雙旗艦並行的目標。

OPPO Pad 3柔光版主打7:5黃金比例柔光霧面螢幕，智慧護眼、符合閱讀習慣，全面導入AI辦公、圖像功能，帶來更高效的工作及靈感創意，不僅可無縫搭配OPPO手機連動，還可跨界連結iOS系統。OPPO Pad 3柔光版提供極光銀及8GB+256GB一種規格，於即日起上市，售價17,990元；另可購買專屬配件，OPPO Pad 3智慧感應皮套，售價1,290元；OPPO Pencil 2，售價1,990元。4月30日前於指定通路購買，再送智慧感應皮套及OPPO Pencil 2，贈完為止。

OPPO Watch X2配備60秒全方位快速健檢功能，有效幫助用戶了解健康數據，商務質感工藝亦提供超越一般標準的防護力，通過16項 MIL-STD 810H軍規認證、支援5ATM及IP68防塵防水。OPPO Watch X2售價NT$11,990元，即日起於指定通路開放預購，4月17日前再享10,990元預購價。4月18日起正式上市，4月30日前於指定通路購買Find或Reno系列任一機型，享10,490元加購價；凡預購或於4月30日前購買，即贈專屬錶帶，登錄再送一年延長保固。