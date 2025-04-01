樂金顯示器廣州LCD廠交割 拉升華星光電大世代線市占

樂金顯示器廣州LCD 8.5代線1日正式交割至TCL華星光電並改名為T11，TCL華星光電將擁有2條6代、4條8.5代、1條8.6代和2條10.5代LCD產線。TrendForce指出，今年TCL華星光電藉由併購案的完成和T9 8.6代線產能的爬升，預計在全球LCD大世代線（5代含以上）的產能面積占比將成長3.6個百分點至22.9%。此外，由於T11主要用以生產電視和PID面板，伴隨正式交割後，前三大面板廠京東方、TCL華星光電及惠科的供應市占率預估將進一步提升至66%。

TCL華星光電在正式接手T11後，初期將會進行廠區的細部釐清，因此僅會以150k sheet大板的產能進行營運，並依照需求生產。TrendForce認為，優化T11產品的成本、產品新規劃及穩定客戶源將是TCL華星光電併購T11後的首要任務。

以各廠長期的策略來看，伴隨市場對於超大尺寸電視的接受度更廣，TCL華星光電T2將會持續針對80+吋的產能持續進行擴張，由於該策略將對其他尺寸的生產帶來排擠效應，倘若其要維持在55吋的供給領先地位，意味著需要更多的產能以作對應。因此，T11的加入對於TCL華星光電而言無疑是利大於弊，讓其可操作的空間擁有更餘裕的彈性度。

除了電視面板外，由於其T9廠區IT面板產能因其他產品產能的增加已無法達到原先所設定的目標，加上未來倘若在量體上還想進一步提升，亦需要更多的產能支應，不排除未來T11也有加入Monitor面板生產的計劃。

TrendForce表示，大陸自去年8月開始祭出汰舊換新補貼政策，由於此次補貼著重在節能議題上，帶動向來以省電功能為主打的MiniLED背光電視2024年滲透率呈翻倍成長，達4.1%。尺寸方面，2024年75吋含以上電視面板出貨量年增8.2%，除了面板廠尺寸漸大化策略的執行，品牌因考量產品獲利能力，也集中布局75吋含以上的電視產品，是超大尺寸電視面板需求飛速成長最主要的原因。

由於LCD仍是目前對應85吋含以上電視市場的主流技術，加上面板廠後續也將展開布局116吋以上的市場，需求面積持續放大，也意味著市場需要更多的產能予以對應與日俱增的需求。在未來產能有可能面對供不應求狀態的同時，TrendForce認為，電視面板供給高度的集中化，不僅在平衡電視市場供需上是一把利器，也對後續電視面板報價的穩定奠定基礎。