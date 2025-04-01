快訊

直播／共軍今對台軍演 國防部17時臨時召開記者會說明

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

聯華電子新加坡廠擴建落成 強化全球多元生產基地布局

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
聯電新加坡擴建新廠開幕，左為新加坡副總理顏金勇，右為聯電共同總經理簡山傑。公司／提供
聯電新加坡擴建新廠開幕，左為新加坡副總理顏金勇，右為聯電共同總經理簡山傑。公司／提供

晶圓代工廠聯電（2303）1日宣布在新加坡舉行擴建新廠開幕典禮，新廠第一期將自2026年開始量產，預計將使聯電新加坡Fab 12i廠總產能提升至每年超過100萬片12吋晶圓。

聯電指出，這座新廠將成為新加坡最先進的半導體晶圓代工廠之一，提供用於通訊、物聯網(IoT)、車用和人工智慧(AI)創新領域的半導體晶片。

聯電共同總經理簡山傑表示，新廠的開幕象徵聯電邁入新的里程碑，將使集團能更有效地滿足未來晶片對於聯網、汽車及人工智慧持續創新的需求。

同時，新加坡具有獨特的地理位置，將使這座新廠能協助客戶強化供應鏈韌性，期待聯電新加坡廠發揮最大的影響力，為新加坡製造業2030願景做出貢獻。

聯電位於新加坡白沙晶圓科技園區的全新擴建計畫分為兩期，第一期的總投資金額為50億美元，月產能規劃為3萬片，並為未來投資計畫預留第二期的空間。

聯電進一步說，新廠將提供領先業界的22奈米和28奈米製程技術，是目前新加坡半導體產業最先進的晶圓代工製程，此次擴建將在未來幾年為當地創造約700個就業機會，包含製程、設備及研發工程師等高科技人才。

另外，聯電Fab 12i新廠的規劃設計導入嚴格的永續標準，獲得新加坡建設局的綠建築標章黃金頂級(GoldPlus)認證，同時也符合聯電所有新廠房的設計規範，將在廠房屋頂上安裝17,949平方公尺的太陽能板，以助力聯電達成2050年100%使用再生能源目標。

新加坡 晶圓代工廠 聯電

延伸閱讀

台積電領漲類股齊揚 台股盤中大漲逾450點

聯電傳與美廠格芯合併？ 專家分析可能原因有這些

聯電、格芯若聯姻了？ 專家分析對台灣半導體的影響

聯電格芯要聯姻了？聯電否認股價仍漲、聯家軍喜洋洋

相關新聞

陳立武談切割非核心業務 市場推測英特爾原Altera部門為優先切割目標

英特爾新任執行長陳立武今日台灣時間凌晨在Intel Vision 2025大會上發表主題演講，提及將剝離非核心資產，並創...

聯電、格芯若聯姻了？ 專家分析對台灣半導體的影響

據日經新聞報導，全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）考慮與聯電（2303）合併，成為全球第二大晶圓...

聯電新加坡廠擴建落成 強化全球多元生產基地布局

聯電（2330）今(1)日宣布在新加坡舉行擴建新廠開幕典禮，新廠第一期將自2026年開始量產，將使聯電新加坡Fab 12...

聯電新加坡廠擴建落成 新廠第一期預計明年開始量產

聯電（2303）1日宣布在新加坡舉行擴建新廠開幕典禮，新廠第一期將自2026年開始量產，預計將使聯電新加坡Fab 12i...

鴻海擴大年度第三方稽核 全球九個園區整體合規率近九成

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）為落實 ESG 合法合規，2024 年擴大第三方稽核覆蓋範圍，採用 RBA VA...

研華 前進2025德國漢諾威工業展

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）1日宣布參與本週登場的2025年漢諾威工業展，將整合自身軟硬體優勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。