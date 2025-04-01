國網中心4/18舉辦說明會 釋免費算力促AI應用落地

點火百工百業AI應用，國研院國網中心今天指出，旗下AI應用開發平台近日啟動試營運，開放業者、學研單位提案，通過評選者將獲免費GPU算力，有助降低開發成本，國網中心並規劃在4月18日舉辦試營運說明會介紹徵選細節。

為加速台灣生成式AI應用發展，幫助百工百業創造符合其需求的專屬AI，國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，推出高效能AI應用開發平台，並正式啟動試營運計畫。

此平台開放資訊服務業者、新創公司、中小企業、學研單位提出應用主題開發提案，通過評選者將可獲得免費GPU算力及全方位AI開發資源支持，加速AI產品與應用落地。

國研院國網中心主任張朝亮透過新聞稿表示，各種行業都在加速引進AI，透過「TAIWAN AIRAP（Resilient AI Platform）」平台可降低引進AI的技術門檻，使用者無須自行負擔昂貴的AI訓練設備建置及維運成本，並享有AI工具、開發框架與技術資源的完整支援；企業與研究單位可更專注於創新應用開發，提升AI研發效能或加快AI產品市場化進程。

國研院國網中心指出，試營運申請分兩階段，第一階段申請時間為即日起至4月24日，第二階段為7月7日至7月16日，採申請審核制。申請者需提出開發AI產品或服務的規劃，國研院國網中心將優先評選擁有清晰AI開發願景，及對AI應用開發、模型訓練或AI服務普及化有高度企圖心的團隊。

國研院國網中心表示，通過評選者將獲得免費GPU算力，換算約等值國網中心iService服務網上新台幣65萬元的算力額度。

國研院國網中心進一步指出，將於4月18日舉辦試營運說明會，除介紹如何參加徵選，以獲得免費GPU算力及全方位AI開發資源支持，並將邀請優秀的測試先行者，分享他們透過此平台實現AI應用的案例，幫助有意願開發專屬AI的團隊，深入了解如何透過此平台快速開發AI產品，歡迎符合資格的企業與單位把握機會，共同推動台灣AI應用發展。