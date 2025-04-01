快訊

直播／共軍今對台軍演 國防部17時臨時召開記者會說明

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

國網中心4/18舉辦說明會 釋免費算力促AI應用落地

中央社／ 台北1日電

點火百工百業AI應用，國研院國網中心今天指出，旗下AI應用開發平台近日啟動試營運，開放業者、學研單位提案，通過評選者將獲免費GPU算力，有助降低開發成本，國網中心並規劃在4月18日舉辦試營運說明會介紹徵選細節。

為加速台灣生成式AI應用發展，幫助百工百業創造符合其需求的專屬AI，國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，推出高效能AI應用開發平台，並正式啟動試營運計畫。

此平台開放資訊服務業者、新創公司、中小企業、學研單位提出應用主題開發提案，通過評選者將可獲得免費GPU算力及全方位AI開發資源支持，加速AI產品與應用落地。

國研院國網中心主任張朝亮透過新聞稿表示，各種行業都在加速引進AI，透過「TAIWAN AIRAP（Resilient AI Platform）」平台可降低引進AI的技術門檻，使用者無須自行負擔昂貴的AI訓練設備建置及維運成本，並享有AI工具、開發框架與技術資源的完整支援；企業與研究單位可更專注於創新應用開發，提升AI研發效能或加快AI產品市場化進程。

國研院國網中心指出，試營運申請分兩階段，第一階段申請時間為即日起至4月24日，第二階段為7月7日至7月16日，採申請審核制。申請者需提出開發AI產品或服務的規劃，國研院國網中心將優先評選擁有清晰AI開發願景，及對AI應用開發、模型訓練或AI服務普及化有高度企圖心的團隊。

國研院國網中心表示，通過評選者將獲得免費GPU算力，換算約等值國網中心iService服務網上新台幣65萬元的算力額度。

國研院國網中心進一步指出，將於4月18日舉辦試營運說明會，除介紹如何參加徵選，以獲得免費GPU算力及全方位AI開發資源支持，並將邀請優秀的測試先行者，分享他們透過此平台實現AI應用的案例，幫助有意願開發專屬AI的團隊，深入了解如何透過此平台快速開發AI產品，歡迎符合資格的企業與單位把握機會，共同推動台灣AI應用發展。

AI

延伸閱讀

超微完成ZT Group收購 英業達取得超微持股

聲音感受更無礙 國研院攜陽明交大開發光纖麥克風

2025 第二十二屆 ATCC 全國大專院校商業個案大賽

弘憶股看好美 AI 算力商機

相關新聞

陳立武談切割非核心業務 市場推測英特爾原Altera部門為優先切割目標

英特爾新任執行長陳立武今日台灣時間凌晨在Intel Vision 2025大會上發表主題演講，提及將剝離非核心資產，並創...

聯電、格芯若聯姻了？ 專家分析對台灣半導體的影響

據日經新聞報導，全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）考慮與聯電（2303）合併，成為全球第二大晶圓...

聯電新加坡廠擴建落成 強化全球多元生產基地布局

聯電（2330）今(1)日宣布在新加坡舉行擴建新廠開幕典禮，新廠第一期將自2026年開始量產，將使聯電新加坡Fab 12...

聯電新加坡廠擴建落成 新廠第一期預計明年開始量產

聯電（2303）1日宣布在新加坡舉行擴建新廠開幕典禮，新廠第一期將自2026年開始量產，預計將使聯電新加坡Fab 12i...

鴻海擴大年度第三方稽核 全球九個園區整體合規率近九成

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）為落實 ESG 合法合規，2024 年擴大第三方稽核覆蓋範圍，採用 RBA VA...

研華 前進2025德國漢諾威工業展

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）1日宣布參與本週登場的2025年漢諾威工業展，將整合自身軟硬體優勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。