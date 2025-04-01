超微完成ZT Group收購 英業達取得超微持股
超微（AMD）1日完成收購伺服器系統整合商ZT Group，英業達（2356）1日公告，針對先前簽署的ZT Group購買協議，完成處分其普通股及認股權，交易總金額約新台幣134.05億元，無認列處分損益，將透過其他綜合損益直接計入股東權益項下。
英業達原先仍持股ZT約10%。英業達公告，同意一同簽署超微收購ZT Group股份購買協議，處分ZT普通股及認股權，但去年8月27日簽署協議時的匯率換算為一美元兌換新台幣32元，4月1日為33.18元，因此此次交易總金額拉升至新台幣134.05億元，及取得超微股票約88.4萬股。
英業達2019年即透過投資ZT Systems，切入美國雲端服務商（CSP）亞馬遜AWS、微軟及Meta供應鏈，雙方攜手代工輝達（NVIDIA）GPU伺服器，英業達主要負責伺服器主機板（L6）組裝業務，再交由ZT進行組裝與測試（L10）及整機系統組裝（L11）。
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