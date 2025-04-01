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中華電信HiNet 30周年 讓台灣寬頻上網持續發光、發亮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信HiNet今（2025）年迎向30年！從撥接、ADSL、光世代、超高速雙向頻寬到擴大國際頻寬，陪伴台灣人從文字、圖片、線上遊戲，到影音及雲端，度過人生每一個階段的重要時刻，更帶動台灣整體上網率逼近九成。中華電（2412）強調，未來HiNet將持續用「為愛前行的光」陪伴廣大的客戶創造每段精采生活，持續為推動台灣寬頻網路的發展發光、發亮。

HiNet於1995年4月推出撥接（Dial-up）上網服務正式商用營運，1999年推出ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）、2007年推出光世代網路服務（FTTx），2008年12月光世代客戶即突破100萬。2022年底ChatGPT問世，全球邁向AI新浪潮，為迎接AI高速網路及多元應用的需求，HiNet光世代於2023年推出300M、500M雙向頻寬，同年中華電信國際頻寬達到近5,000Gbps（4,937Gbps），也帶動台灣整體上網率於2024年衝到近九成（88.4%）。

中華電信指出，30年來，HiNet提供國人從文字、圖像及需高速網路的線上遊戲市場進而到影音、雲端，與消費者渡過人生每一階段重要時刻。迎向30年，HiNet用「為愛前行的光」陪伴廣大的客戶創造每段精采生活，持續為推動台灣寬頻網路的發展發光、發亮。

因應國際AI潮流及地緣政治守護台灣通訊韌性，中華電信強調，以光纖與行動通訊、海纜並輔以衛星及微波，積極建構「海地星空」綿密網路，除擴建離島第四海纜並參與跨國海纜投資，在非地面網路（NTN）與衛星通訊方面，則與衛星業者跨國合作擴增高中低軌衛星，透過強化通訊韌性確保網路穩定且高效備援，讓台灣具備亞太資料彙集中心的優勢，也為台灣打造卓越、強韌的上網環境。

為感謝廣大消費者長期以來的支持與信賴，中華電信指出，HiNet光世代推出「速在必行3.0」雙向對稱頻寬1G家用型方案，每月只需1,299元，兩年合約可省高達14,400元優惠；另雙向500M方案每月1,099元、雙向300M方案每月999元，並享零元租用Wi-Fi全屋通乙台。即日起至6月30日新申請或升速「速在必行3.0」，可再享Netflix高級版前2個月0元體驗及防駭守門員前24個月0元使用等好禮多選一，最高再贈Hami Point 4,200點，網路門市新租再加碼Hami Point 300點。

中華電信表示，網路門市同步推出「速在有禮」限時好康，即日起至4月13日止凡於網路門市新申請雙向對稱頻寬1G家用型月租1299元簽約36個月，有機會將JOHNSON、SAMSUNG及Panasonic等知名品牌小家電帶回家，再享0元租用Wi-Fi全屋通乙台，並可獲得最高Hami Point 3,300點！搭配行動、影視與加值服務專屬加碼活動，讓客戶享受高速穩定的網路服務之餘，更能體驗多元數位生活，相關優惠請詳見：https://cht.tw/x/7ysas

HiNet 中華電信

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