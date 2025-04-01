低軌衛星來了！中華電首度用 OneWeb 行動車與媽祖同行

「2025大甲媽祖遶境」將在4月4日晚間10點45分於大甲鎮瀾宮起駕，活動為期9天8夜，沿途橫跨台中、彰化、雲林及嘉義等四縣市，中華電（2412）表示，為確保大甲媽祖遶境進香期間廣大信眾人潮拍照上傳或是網路直播等上網需求，中華電信除積極擴充遶境路線及周遭既有4G/5G基地台超過600台外，更於人潮聚集處獨家創新部屬5部積木式燈箱基地台及機動架設7部行動基地台，提供各大宮廟及重要道路等人潮聚集處良好網路涵蓋，確保信眾繞境期間行動通訊不中斷，更首度啟用OneWeb行動車與媽祖鑾轎同行，確保直播穩定順暢。

中華電信表示，2024年6月底，台灣本島及金門、馬祖、澎湖、蘭嶼等離島地區都可接收到OneWeb低軌道衛星系統訊號，中華電信繼協助數位發展部完成「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性」前瞻計畫後，進一步運用OneWeb低軌衛星設備彈性快速連接與即時通訊特性，首次於本次遶境派出OneWeb行動車與神轎同行，提供行動車多層傳輸防護及服務韌性，確保鑾轎直播網路穩定順暢。

中華電信指出，共襄盛舉，在多處重要鑾轎停駐點皆設置攤位致贈小禮物，信眾直接透過手機掃描QR Code，即可進行「5G鑽轎腳 媽祖來祝福」互動遊戲，透過5G手機虛擬實境VR應用，即可於線上獲得媽祖滿滿祝福；另為體恤信眾遶境辛勞，本公司偕同「幸福澡堂」志工團體，於彰化市區設置流動澡堂，提供沐浴泡腳醫療和充電休憩等溫馨服務。

此外，中華電信表示，除在遶境沿線全面擴充4G/5G基地台外，更針對大甲媽祖所駐駕的鎮瀾宮、彰化南瑤宮、西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化天后宮及清水朝興宮等地，動員近百位工程師進行網路疏導，並運用最新AI技術分析活動區域基地台訊務品質並動態執行品質管理，滿足尖峰時刻現場人潮行動上網需求，確保4G/5G行動網路穩定運作，有效提升用戶使用感受；中華電信將運用最大主流頻寬290MHz，持續強化4G/5G網路建設，讓民眾在日常生活及各項大型活動盛事中，皆能享受榮獲國內外權威機構所肯定的行動網路服務品質。