元太攜百家產業夥伴 打造Touch Taiwan 2025電子紙專區

Touch Taiwan 2025將在4月16日至18日登場，元太（8069）科技1日宣布，將聯合101家電子紙上下游產業夥伴，打造規模空前的電子紙產業專區，總面積945平方米，以低碳永續的電子紙技術為核心，從IC設計、前光技術、貼合材料、TFT背板、電子紙模組、以及電子貨架標籤應用解決方案、電子紙看板等多元產品，完整展現電子紙的創新技術與多元應用。

根據CINNO Research旗下ePaper Insight最新統計，2024年全球電子紙終端產品出貨量突破3.8億台，年增率高達22%；整體市場規模將達52.3億美元，年增長約22.5%，展現出電子紙產業快速成長的潛力。隨著技術更臻成熟，電子紙的彩色化與大尺寸化成為趨勢，吸引越來越多供應鏈及系統整合夥伴積極投入，共同拓展全球電子紙市場。

元太董事長李政昊表示， 「電子紙產業的蓬勃發展，關鍵來自生態圈夥伴間的緊密合作與持續創新」，「今年在Touch Taiwan 2025展會中，我們欣見許多上下游供應鏈夥伴的鼎力支持與參與，與元太共同攜手展出歷來最大規模的電子紙產業專區，全面呈現電子紙生態體系的豐富性與多樣性」。

李政昊指出，「未來元太將持續深化與全球夥伴的策略合作，加速技術創新突破，並擴展多元產品應用，致力推動電子紙成為顯示器技術的重要主流，與生態圈夥伴共創低碳、永續的美好未來」。

在今年Touch Taiwan 2025展會中，元太集結生態圈夥伴合力組成超大型電子紙產業專區，以精品購物中心的沉浸式風格創造電子紙應用所帶來愉悅舒適的觀展體驗。其中，39家夥伴企業設有獨立攤位，從IC設計、前光、貼合材料、TFT背板技術、電子紙模組、系統整合商、應用開發解決方案商等多元生態圈夥伴均在列，充分展示電子紙的全方位技術與解決方案及實際應用場景，為參觀者帶來全新體驗。

此外，隨著ESG趨勢帶動電子紙技術及應用的多元創新，電子紙產業聯盟特別與TDUA台灣顯示器產業聯合總會攜手合作，於4月17日共同主辦「2025電子紙產業生態發展論壇」。本次論壇邀請國內外重量級產業專家，包括CINNO Research首席分析師周華，及來自彩色電子紙技術、大尺寸與中小尺寸應用方案、TFT面板、IC解決方案等領域的專業講者，深入探討最新產業趨勢、技術創新及市場策略，協助產業鏈夥伴掌握市場契機，攜手推動電子紙產業的永續成長。