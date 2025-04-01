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鴻海擴大年度第三方稽核 全球九個園區整體合規率近九成

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海於 2024 年擴大第三方稽核覆蓋範圍，採用 RBA VAP 標準展開重點廠區稽核，包含中國大陸、越南、馬來西亞、印度、墨西哥等地總共 9 個園區據點。圖為墨西哥廠區的稽核情形。鴻海／提供
鴻海於 2024 年擴大第三方稽核覆蓋範圍，採用 RBA VAP 標準展開重點廠區稽核，包含中國大陸、越南、馬來西亞、印度、墨西哥等地總共 9 個園區據點。圖為墨西哥廠區的稽核情形。鴻海／提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）為落實 ESG 合法合規，2024 年擴大第三方稽核覆蓋範圍，採用 RBA VAP(Validated Assessment Program)標準展開重點廠區稽核，包含中國大陸、越南、馬來西亞、印度、墨西哥等地總共 9 個園區。調查結果，整體查核合規率達到 89%，其中越南光州廠區首次稽核即取得 RBA VAP 稽核銀級證書肯定，稽核分數高於當地業界平均。

2023 年鴻海首度展開集團層面第三方稽核，針對中國大陸、印度廠區執行後，2024 年度為有效確保全球廠區 ESG 風險，RBA VAP 稽查範圍、時間再擴大，以廠區營運複雜度、員工人數及過往第三方稽核紀錄及關注度綜合評估，篩選需加強執行第三方稽核的廠區。

本次年度查核行動，耗時半年籌畫與執行，共覆蓋 21 萬位員工，訪談 1,067 位員工，從稽核勞權(含強迫勞動)、職業安全與衛生、環境、道德、供 應鏈管理的管理系統等面向全面稽查。

綜合本次查核結果，在勞權(含強迫勞動)、職業安全與衛生、環境、道德面向皆無重大優先級缺失，供應鏈管理面向則因當地外包廠商工作超時，列出1個優先級缺失，目前已優化改善完成，並將持續強化供應鏈 ESG 管理面向。

此外，環境、道德面向的合規率達 97%以上，勞權(含強迫勞動)、職業安全衛生、供應鏈管理面向合規率皆達八成以上，勞權面向調查發現，普遍需加強管理派遣工比例、 加班時數、社會保險計算基準及於法定期限內給付離職薪資等；職業安全衛生面向結果顯示，需再關注印度現場工作環境，按規範落實執行。

鴻海在永續推動上，每年定期檢視廠區合法合規的落實情形，截至2024年底，全球廠區共已有58個據點完成 RBA VAP 稽核，累計共獲得8個白銀級證書，17個金級證書， 20個銀級證書，這些第三方稽核證書展現鴻海在落實永續經營的努力與成果。

針對今年度第三方稽核所有待改善項目，公司也將持續改善、優化，以達到降低永續風險目標。鴻海未來也將持續進行年度第三方稽核，督促更好的永續落實，提升 ESG 管理的透明度、確信度，以達成永續經營的目標。

鴻海於 2024 年擴大第三方稽核覆蓋範圍，採用 RBA VAP 標準展開重點廠區稽核，包含中國大陸、越南、馬來西亞、印度、墨西哥等地總共 9 個園區據點。圖為鄭州園區的稽核情形。鴻海／提供
鴻海於 2024 年擴大第三方稽核覆蓋範圍，採用 RBA VAP 標準展開重點廠區稽核，包含中國大陸、越南、馬來西亞、印度、墨西哥等地總共 9 個園區據點。圖為鄭州園區的稽核情形。鴻海／提供

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