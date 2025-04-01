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HiNet滿30年 中華電：海地星空強化通訊韌性

中央社／ 台北1日電

中華電信HiNet自1995年4月起，陸續推出撥接上網、ADSL、光世代網路等服務，30年來見證台灣通訊環境進化，帶動2024年上網率達近9成，中華電表示，將以光纖、行動通訊、海纜，輔以衛星及微波，建構「海地星空」網路，強化台灣通訊韌性。

中華電信今天透過新聞稿宣布，HiNet今年迎向30年，HiNet於1995年4月推出撥接（Dial-up）上網服務正式商用營運，1999年推出ADSL（Asymmetric DigitalSubscriber Line）、2007年推出光世代網路服務（FTTx），2008年12月光世代客戶即突破100萬戶。

2022年底，隨著ChatGPT問世，全球邁向AI新浪潮，中華電表示，為迎接AI高速網路及多元應用的需求，HiNet光世代2023年推出300M、500M雙向頻寬，同年中華電信國際頻寬達到4937Gbps，接近5000Gbps大關，也帶動台灣整體上網率於2024年衝到近9成，達88.4%。

中華電指出，30年來，HiNet提供國人從文字、圖像及需高速網路的線上遊戲市場進而到影音、雲端需求。

因應國際AI潮流及地緣政治守護台灣通訊韌性，中華電信表示，持續以光纖與行動通訊、海纜並輔以衛星及微波，積極建構「海地星空」綿密網路，除擴建離島第4海纜並參與跨國海纜投資，在非地面網路（NTN）與衛星通訊方面，則與衛星業者跨國合作擴增高中低軌衛星，透過強化通訊韌性，確保網路穩定且高效備援，讓台灣具備亞太資料彙集中心的優勢，打造強韌上網環境。

HiNet 中華電信

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