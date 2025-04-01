六都唯一！新北率20家企業登2025德國漢諾威工業展

在全球智慧科技浪潮席捲之際，新北市政府率領20家企業首次登上全球工業科技的最高殿堂—德國漢諾威工業博覽會（HANNOVER MESSE 2025），全力展現臺灣在智慧製造、工業4.0與人工智慧物聯網（AIoT）等領域的最新技術與創新成果，並進一步強化與歐洲市場合作，搶攻歐洲智慧產業的發展商機。

新北市政府經發局表示，這次以「新北館」為主題展區，進一步向全球產業菁英展示臺灣在智慧製造、工業4.0、人工智慧物聯網（AIoT）等尖端科技領域的創新成果。此外，展區現場也吸引大量國際買家和產業人士駐足參觀詢問，企業展示區內洽談熱絡，彼此積極交流合作意願，充分展現新北市科技產業的國際吸引力。

新北市副市長陳純敬於開幕典禮致詞表示，漢諾威工業博覽會不僅是全球產業技術趨勢的重要指標，更是企業搶占全球智慧科技商機的重要舞台，今年共吸引來自75個國家、超過3,700家企業參展，參觀人數突破13萬人次，反映出展覽對全球科技產業發展的重要性，更有助於新北市積極拓展國際市場，提升在全球產業鏈地位的黃金機會。陳副市長說明，參與本次國際盛會，不僅展現新北產業的創新實力，更盼透過與世界領先企業交流合作，建立深度合作關係，共同迎接智慧製造與淨零轉型的新機遇，促進新北產業蓬勃發展。

經發局長盛筱蓉表示，本次「新北館」展出的企業皆為各產業智慧轉型的先驅，呈現出新北市在智慧製造、工業4.0及AIoT領域的卓越技術實力。例如鎰福電子高精密電源助力再生能源測試、青暘企業LED氣球燈提供節能照明、新呈工業AIoT線束優化智慧工廠、DFK精密CNC加工提升航太與醫療應用，通產工業押出技術強化電纜與汽車製造等，成功彰顯出新北產業的國際競爭力。

此外，督譜科技賴總經理指出，新北館因緊鄰西門子等國際大廠而擁有絕佳地理位置。昌達精密工業陳經理樂觀表示，新北館的集客力強勁，上午已迅速拿下數筆訂單，成效顯著，並期待在接下來的五天展期中與新北館的同業們共同收穫豐碩成果。

經發局進一步補充說明，除了規劃新北館的展示，這次出口拓銷團更積極把握與全球頂尖企業進行科技交流的機會，包括自動化科技巨擘西門子（Siemens）、工業技術領導品牌飛斯妥（Festo）、驅動技術專家博世力士樂（Bosch Rexroth）、全球雲端科技先驅亞馬遜（AWS），以及人工智慧領域權威企業輝達（NVIDIA）等，藉由參觀先進製造、數位孿生、數位生態系等技術，掌握AI產業鏈和邊緣運算發展趨勢，為將來推動產業轉型升級奠定堅實的基礎。