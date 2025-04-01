快訊

柯文哲今二度戒護就醫 北所證實「已返回」：具體病況不便說明

消失2小時遭不正訊問？ 彭振聲打臉柯文哲律師「檢問案態度很好」

中共對台軍演 CNN曝時機有「1巧合」：將考驗美護台決心

六都唯一！新北率20家企業登2025德國漢諾威工業展

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

在全球智慧科技浪潮席捲之際，新北市政府率領20家企業首次登上全球工業科技的最高殿堂—德國漢諾威工業博覽會（HANNOVER MESSE 2025），全力展現臺灣在智慧製造、工業4.0與人工智慧物聯網（AIoT）等領域的最新技術與創新成果，並進一步強化與歐洲市場合作，搶攻歐洲智慧產業的發展商機。

新北市政府經發局表示，這次以「新北館」為主題展區，進一步向全球產業菁英展示臺灣在智慧製造、工業4.0、人工智慧物聯網（AIoT）等尖端科技領域的創新成果。此外，展區現場也吸引大量國際買家和產業人士駐足參觀詢問，企業展示區內洽談熱絡，彼此積極交流合作意願，充分展現新北市科技產業的國際吸引力。

新北市副市長陳純敬於開幕典禮致詞表示，漢諾威工業博覽會不僅是全球產業技術趨勢的重要指標，更是企業搶占全球智慧科技商機的重要舞台，今年共吸引來自75個國家、超過3,700家企業參展，參觀人數突破13萬人次，反映出展覽對全球科技產業發展的重要性，更有助於新北市積極拓展國際市場，提升在全球產業鏈地位的黃金機會。陳副市長說明，參與本次國際盛會，不僅展現新北產業的創新實力，更盼透過與世界領先企業交流合作，建立深度合作關係，共同迎接智慧製造與淨零轉型的新機遇，促進新北產業蓬勃發展。

經發局長盛筱蓉表示，本次「新北館」展出的企業皆為各產業智慧轉型的先驅，呈現出新北市在智慧製造、工業4.0及AIoT領域的卓越技術實力。例如鎰福電子高精密電源助力再生能源測試、青暘企業LED氣球燈提供節能照明、新呈工業AIoT線束優化智慧工廠、DFK精密CNC加工提升航太與醫療應用，通產工業押出技術強化電纜與汽車製造等，成功彰顯出新北產業的國際競爭力。

此外，督譜科技賴總經理指出，新北館因緊鄰西門子等國際大廠而擁有絕佳地理位置。昌達精密工業陳經理樂觀表示，新北館的集客力強勁，上午已迅速拿下數筆訂單，成效顯著，並期待在接下來的五天展期中與新北館的同業們共同收穫豐碩成果。

經發局進一步補充說明，除了規劃新北館的展示，這次出口拓銷團更積極把握與全球頂尖企業進行科技交流的機會，包括自動化科技巨擘西門子（Siemens）、工業技術領導品牌飛斯妥（Festo）、驅動技術專家博世力士樂（Bosch Rexroth）、全球雲端科技先驅亞馬遜（AWS），以及人工智慧領域權威企業輝達（NVIDIA）等，藉由參觀先進製造、數位孿生、數位生態系等技術，掌握AI產業鏈和邊緣運算發展趨勢，為將來推動產業轉型升級奠定堅實的基礎。

AI 人工智慧

延伸閱讀

影／剛產下男嬰夫入獄沒錢維生 新北女家中分裝毒品上網被逮

新北社福考核「重傷」 學者幫抱屈：社工表現重質不重量

不忘任何人 曾助流落車站父子安置 新北卓立人獲全國績優社工

新北設立2合法塗鴉專區 玩家盼增設垃圾桶與水源

相關新聞

陳立武談切割非核心業務 市場推測英特爾原Altera部門為優先切割目標

英特爾新任執行長陳立武今日台灣時間凌晨在Intel Vision 2025大會上發表主題演講，提及將剝離非核心資產，並創...

聯電、格芯若聯姻了？ 專家分析對台灣半導體的影響

據日經新聞報導，全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）考慮與聯電（2303）合併，成為全球第二大晶圓...

聯電傳與美廠格芯合併？ 專家分析可能原因有這些

外媒傳出聯電有望與全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）合併，成為全球第二大晶圓代工廠。對此，台灣經...

聯電新加坡廠擴建落成 強化全球多元生產基地布局

聯電（2330）今(1)日宣布在新加坡舉行擴建新廠開幕典禮，新廠第一期將自2026年開始量產，將使聯電新加坡Fab 12...

聯電新加坡廠擴建落成 新廠第一期預計明年開始量產

聯電（2303）1日宣布在新加坡舉行擴建新廠開幕典禮，新廠第一期將自2026年開始量產，預計將使聯電新加坡Fab 12i...

鴻海擴大年度第三方稽核 全球九個園區整體合規率近九成

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）為落實 ESG 合法合規，2024 年擴大第三方稽核覆蓋範圍，採用 RBA VA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。