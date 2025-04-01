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宏碁遊戲 取得 Sony PS 香港及新加坡官方代理

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁遊戲（6908）1日宣布，自 2025年4月1日起正式成為PlayStation產品在香港及新加坡的官方代理商，進一步擴大與索尼互動娛樂（SIE）的戰略合作。

宏碁遊戲自成立以來，先成功取得 PlayStation 在台灣及菲律賓的代理權，並憑藉豐富的市場經驗、強大的通路網絡及卓越的品牌行銷能力，推動 PlayStation 在區域市場的成長；此次更將業務版圖拓展至香港及新加坡，顯示宏碁遊戲與 SIE 的合作關係更加深化，並持續強化 PlayStation 在亞洲品牌影響力與玩家服務。

「我們很榮幸能將 PlayStation 的業務拓展至香港與新加坡，這是宏碁遊戲邁向國際的重要一步。」宏碁遊戲總經理徐挺洋表示，「透過我們的專業營運團隊與深耕市場的策略，我們將致力於提升 PlayStation 在這兩大市場的銷售表現、通路覆蓋與玩家體驗，進一步推動 PlayStation 在亞洲的成長。」

宏碁遊戲於香港及新加坡的合作範圍涵蓋PlayStation硬體產品、遊戲軟體、週邊配件及相關服務；未來亦將深耕當地，透過零售通路、電商平台與夥伴關係，提供消費者更便捷的購買選擇與優質的服務。

PlayStation 宏碁 新加坡

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