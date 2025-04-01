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研華 前進2025德國漢諾威工業展

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華智能系統事業群行銷協理林星蒂(右)、研華歐洲智能系統事業群資深經理Maurice van der Aa，共同出席2025漢諾威工業展。研華／提供
研華智能系統事業群行銷協理林星蒂(右)、研華歐洲智能系統事業群資深經理Maurice van der Aa，共同出席2025漢諾威工業展。研華／提供

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）1日宣布參與本週登場的2025年漢諾威工業展，將整合自身軟硬體優勢並攜手全球生態系夥伴，聚焦「Edge Cloud、Edge AI及Edge Computing & Industry」三大應用主軸，展示如何強化Edge Server運算效能、AI應用場景及工業網路安全，加速AI邊緣運算與數位轉型落地。

本次另展出六大亮點產品包括：L11 SKYRack機櫃解決方案、VLM(Vision Language Model)安全AI解決方案、AMR服務型引導機器人、Edge AI視覺檢測、私有5G與工業OT安全以及工業AI邊緣伺服器，助力產業客戶迎接AI智能化時代。

研華智能系統事業群總經理蔡淑妍表示：「面對市場對邊緣運算與AI的高度需求，研華正加速技術發展建立全球領導地位，並深化生態系合作，共同開發涵蓋Edge AI、Edge Server與L11 SKYRack等應用解決方案，協助產業客戶加速完成數位轉型。未來我們將持續深耕智慧製造、智慧城市與環境安全監控等領域並推動技術創新，確保客戶與夥伴在AI浪潮中維持競爭優勢。」

2025研華宣示邁向「Edge Computing & Edge AI」全球領導者，今年於漢諾威工業展攜手生態系夥伴聚焦展示「Edge Cloud、Edge AI及Edge Computing & Industry」三大應用主軸：

一、Edge Cloud：透過AMD與AVENT Integrated強化Edge Server運算效能及整合服務，加上Cisco私有5G網路服務，強化Edge Cloud產業應用與資安管理，加速產業數位轉型。

二、Edge AI：與NVIDIA、Edge Impulse及Deloitte合作，助力產業客戶評估驗證AI平台效能，推動智能製造與智慧應用落地。

三、Edge Computing & Industry：研華邊緣伺服器方案整合Intel Xeon 6 處理器，為現代工業AI應用、邊緣數據處理和即時分析等高密度運算和高工作負載應用提供卓越效能。另外在5G工業聯網領域，結合AWS、Cumulocity認證系統，推出5G路由器及LoRaWAN閘道器，同時具備 QoS、BSP及VLAN等功能，滿足現代工廠對高效通訊與安全隔離的需求。

AI Edge 研華

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