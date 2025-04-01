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折疊機未來看望 法人點名軸承三雄有望受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

新日興較早開始發展MIM技術，為蘋果NB/耳機軸承產品的主要供應鏈，與蘋果合作關係深厚。目前新日興並無供應手機相關的軸承產品，據悉蘋果正著手進行折疊 iPhone 開發試驗，預期摺疊 iPhone 問世時間落於2026年，推測新日興有望成為首波供應摺疊 iPhone 廠商，另一供應商則為美商Amphenol。

手機軸承作為促成手機彎折的主要機械結構，相較於 U 型結構，水滴型結構可使 AMOLED 以及 UTG 的彎折半徑放大，並且分散螢幕承受的凹折壓力，法人機構表示，台廠方面，新日興（3376）、兆利（3548）以及富世達等皆有望受惠。

法人表示，隨著水滴型軸承技術逐漸普及，水滴型軸承正逐漸替代 U 型軸承，為目前市場主流的手機軸承解決方案。因水滴型軸承零件數目相較 U 型軸承為倍數成長，但對應的使用場域並未變化，使得單一零件必須微型化以及複雜化，生產工藝上更仰賴 MIM 技術應用。

另外，兆利、富世達同為台系手機軸承供應商，主要供應中國手機業者，MIM 零件採用外購為主，近期兩者皆積極投資 MIM 相關技術，正與客戶進行後續機型的 MIM 零件驗證，期望提升 MIM 零件自製率，優化整體獲利能力。

手機 新日興 蘋果

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