南科、沙崙雙引擎帶動 台南柳科三期定位機器人園區

中央宣示大南方新矽谷推動方案，將結合沙崙智慧綠能科學城、半導體S廊帶及科技產業園區，建構以AI為核心的產業生態系，台南市在南科、沙崙雙引擎基礎上，結合大南方新矽谷計畫，吸引國際級企業進駐，並加速推動南科三期、新市產業園區、七股科技工業區開發與柳科三期報編，其中柳科三期定位為機器人園區，期帶動溪北產業。

市府經發局表示，南科2024年營業額超過2兆，持續成為三大科學園區之首，為企業投資增加新動能，並因應中央與地方產業政策推動下，吸引廠商擴大投資申請進駐南科三期、新市產業園區及七股工業區，為滿足投資人的需求七股工業區將持續釋出土地招商，並積極推動柳科三期的報編作業，期望能在2028年讓投資廠商同步建廠，打造充裕的投資標的築巢引鳳。

唯一位在溪北區的柳營科技園區，第三期預計開發共86公頃土地，可使用產業用地51.5公頃，未來可望每年為台南帶來343億元產，將成為台灣智慧機器人產業的核心基地，結合嘉義無人機聚落及南部沙崙科技城，實現「大南方科技S廊帶」的願景，國科會定調工研院南院所在的六甲將設立機器人研究中心，柳營則成為製造基地，帶動溪北地區科技創新與產業升級。

另外南科三期擴建面積約84.5公頃，38.9公頃為事業專用區，目標引進半導體、智慧機械、智慧生醫等高科技產業，預估將創造約4900個就業機會，並帶來每年約390億元的產值，土地是供不應求，是否為爭取台積電更先進製程進駐，經發局代理局長蕭富仁說，台積電宣布未來在台灣有11條產業，台南準備好了，但尊重廠商布局。

台南市政府以「一站式招商服務」為企業提供最優質的投資協助，並由市長黃偉哲每月親自主持投資會報，目前列管93案4001億元投資金額，建構完整產業鏈、便捷交通、舒適宜居環境，黃偉哲表示，市府積極打造優質投資環境，在南科、沙崙雙引擎基礎上，結合大南方新矽谷計畫，目前已吸引索爾維、荏原精密、創浦、艾司摩爾、超微等國際大廠紛紛落腳台。