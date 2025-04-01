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MSI微星推出 Modern MD272UPSW 智慧聯網顯示器

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
MSI 推出 Modern MD272UPSW 智慧聯網顯示器。微星／提供
MSI 推出 Modern MD272UPSW 智慧聯網顯示器。微星／提供

MSI微星（2377）推出全新 Modern MD272UPSW 智慧聯網顯示器，完美結合高解析畫質、智慧連網功能與時尚極簡外型設計，為使用者帶來前所未有的娛樂與多工體驗。4/1-6/30止，凡購買「Modern MD272UPSW」並上網完成註冊/申請，即可獲贈限量「遠傳friDay影音30天+CURISTA COFFEE奎士咖啡券」，讓你在高畫質大螢幕上享受極致影音與品味香醇咖啡，打造專屬於你的智慧娛樂中心！

Modern MD272UPSW 智慧聯網顯示器——聰明多工，極致享受，其規格包括27 吋IPS 面板，4K UHD 超高解析，影像細膩震撼，更新率60Hz、反應時間4ms（GtG），支援99% DCI-P3 和95% Adobe RGB 色域．USB-Type C 一線連接，支援 65W 供電。

Smart TV 內建影音 APP，一鍵暢享多媒體影音娛樂。四向可調節支架，具有傾斜、高低、旋轉及垂直功能，滿足人體工學需求。內建雙喇叭與 Dolby Audio專為不同場景和偏好打造沉浸式聆聽體驗。極簡美學設計，無縫融入任何空間。

咖啡 顯示器

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