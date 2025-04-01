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軟體定義汽車 西門子PAVE360現支援在微軟雲端運行的超微GPU

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
西門子PAVE360 現支援在 Microsoft Azure雲端運行的AMD GPU。圖／西門子提供
西門子PAVE360 現支援在 Microsoft Azure雲端運行的AMD GPU。圖／西門子提供

西門子數位工業軟體日前宣布擴展其用於「系統體系」（System of Systems）開發的雲端平台選擇：旗下EDA部門專注於軟體定義汽車（SDV）開發的PAVE360™，已可在微軟Microsoft Azure雲端運行的超微AMD Radeon™ PRO V710 GPU 和AMD EPYC CPU上使用。

汽車製造商若要實現真正的SDV開發，開發方法論需要進行重大改變。在Azure上運行 PAVE360，可以為使用者在開發可擴充SDV時提供所需的複雜雲端開發功能，同時提供系統感知的行為視角（view of behavior）和識別複雜故障機制的能力。

在許多情況下，軟體、硬體和系統缺陷要等到設計周期的後期才會被發現，有些甚至要在車隊部署時才被發現，從而導致引發代價高昂的召回行動，還可能造成品牌形象嚴重受損。採用系統感知的SDV驗證方法，有助於在建模和仿真的早期發現這些缺陷。此時，可以執行數千個虛擬場景來隔離原本會被遺漏的極端情況。在Microsoft和AMD等產業領導者的支援下，西門子透過 PAVE360 率先將系統感知的 SDV 驗證推向產業最前端。

西門子EDA的PAVE360 系統級開發和驗證環境需要強大的圖形加速能力，以對場景進行精確仿真，同時加速執行AI感知、識別、推理模型和資訊娛樂的視覺化功能。高效能的AMD處理器和GPU與 Microsoft Azure的結合為執行這些關鍵任務提供出色效能。

西門子數位工業軟體混合和虛擬系統副總裁 David Fritz 表示，在與客戶的溝通和服務的過程中，我們發現客戶在為 SDV 部署開發平台時，更傾向使用雲端平台和相關硬體資源。PAVE360是SDV開發的致勝因素，將其延伸至Microsoft Azure AMD硬體，能夠為客戶帶來更大的靈活性。

AMD E3 雲端平台

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