AI智慧型手機崛起！2025年滲透率上看33% 大立光、聯發科後市可期

全球智慧機2025年銷量估計年增約2%，而AI智慧型手機滲透率有望由2024年19%提升至2025年的33%；逐步往中階手機邁進，相關台廠手機供應鏈包括大立光（3008）、聯發科（2454）等後市可期。

整體手機產業上，法人分析，智慧型手機2025年將年增約2.3%，而Android銷量年增2.5%帶動出貨量預計達約12.6億支。安卓手機積極開發新機且高階機型具AI功能，加上中國大陸國家補貼政策與累積的換機需求，推動2025年智慧手機出貨量，預估將呈現2024年、2025年手機市場連續兩年回溫的態勢。

值得注意的是，iPhone全球市占率約19-20%，2025年估計年增1.8%達2.3億支。法人分析，iPhone將成為最早全系列採用WiFi 7的手機，2025年新品持續升級規格，如長焦鏡頭提升至4,800萬畫素、前置鏡頭提升至2,400萬畫素，晶片A19 Pro採N3P製程，相關鏡頭零組件如大立光等供應鏈廠商，將於2025年下半年將受惠於拉貨潮。

事實上，AI功能的快速普及主要受惠於晶片技術進步與更高效、輕量化大型語言模型的出現，技術突破使AI成為高階機型的標準配置，並自2025年起加速向中階市場拓展。

2024年為智慧型手機的AI元年。其中，三星連續兩年AI旗艦機均未提升價格，小米、OPPO、vivo、Google均推出AI功能手機並獲市場青睞，且AI功能亦有下放至次階手機的趨勢。

法人指出，2024年市場滲透率達18.6%，預估2025、2026年將達33%、49%，出貨量達4億支、6億支，並於2027年進一步提升至62%，而受惠者包括SOC晶片供應商的聯發科，後市可期。