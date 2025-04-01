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晶心科攜手proteanTecs 強化AI晶片監測可靠性

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶心科董事長暨執行長林志明。記者簡永祥／攝影
晶心科董事長暨執行長林志明。記者簡永祥／攝影

RISC-V 處理器IP解決方案的業者晶心科技與先進電子產品健康和性能監測解決方案業者proteanTecs 於今日宣布建立戰略合作夥伴關係。兩家公司的共同客戶能夠將 proteanTecs的單晶片監測IP無縫整合入晶心科技的 RISC-V處理器。客戶可以利用proteanTecs的即時分析軟體應用來優化效能、降低功耗、檢測故障，並在生產過程和整個運營生命周期中提升系統的整體可靠性。

晶心科技總經理暨技術長蘇泓萌表示，隨著晶片愈發複雜，監測成為重中之重，在AI應用中尤為如此。proteanTecs的深度資料洞察將為我們的共同客戶賦能，助力他們優化設計，改善效能功耗比例，主動預防故障，加速交付優質產品。

相關報告顯示，預計到2030年，基於RISC-V的SOC每年的出貨量將超過160億顆。晶心科技和 proteanTecs均為RISC-V International的活躍成員，這個全球非營利性組織的使命在於推進RISC-V指令集架構 (ISA)。晶心科技是RISC-V國際協會 (RISC-V International) 創始首席會員，proteanTecs則屬於戰略成員。

「隨著高性能應用、高計算密度和先進封裝技術領域的發展，特別是在不斷演變的AI模型和工作負載中，單晶片監測已由奢侈品轉變為必需品，」proteanTecs 首席戰略官 Uzi Baruch 表示，與 RISC-V 生態系統和AI核心開發領域的領先企業晶心科技合作，能讓更多的SoC設備共享proteanTecs解決方案的價值。借助即時監控應用，能主動預防故障，並在任務模式下具備獨特的降低功耗和提升效能的能力，這些優勢不僅在生產階段能發揮作用，還能延伸至實際應用中，為產品的整體效能和可靠性提供保障。

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