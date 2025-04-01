呼應量子日科技前沿 中山大學智慧城市展首辦量子論壇

量子科技被視為能改變人類未來的黑科技之一，NVIDIA執行長黃仁勳召開AI年度盛會GTC大會並首次舉辦量子日（Quantum Day），顯見量子運算和人工智能前景。中山大學呼應科技前沿，於智慧城市展首次舉辦量子論壇，邀請臺灣知名量子領域學者、國研單位及量子新創企業進行技術研討、產學合作、經驗分享與技術展示。

中山大學物理學系助理教授兼全球產學營運及推廣處智財新創組組長邱奎霖三個月前即開始規劃此次論壇，與台北市電腦公會和高雄市政府三方接洽，並得到中山大學高教深耕計畫支持；活動邀請鴻海研究院離子阱實驗室主任林俊達、瀚漠低溫科技研發策略負責人林晉揚、國家實驗研究院台灣半導體研究中心副組長吳伯昌分享量子計算的應用與前景。

量子論壇探討現下最夯議題，甫開場便吸引許多民眾目光，現場座無虛席，多人駐足聆聽並討論。鴻海離子阱實驗室主任林俊達由淺入深說明量子科技原理，以及鴻海離子阱團隊的進展和願景。瀚漠科技負責人林晉揚分享台灣第一家量子新創公司和其找尋商機的切入點。台灣半導體研究中心副組長吳伯昌則介紹其團隊於低溫Cryo-CMOS的進展。現場觀眾專注聆聽，提問時間亦交流熱烈。

邱奎霖表示，量子計算是可對未來人類生活與社會產生重大變革影響的新興技術，在數據處理上具備了平行運算的能力，運用範疇包括預測材料特性、模擬生物醫學系統加速藥物開發、優化運輸及物流交通等，國內外學界及產業界均非常關注相關應用及進展，為現行最具爆發性潛力的研究領域之一。

此次在高雄智慧城市高峰會舉辦量子論壇的成功，以及黃仁勳預告每年GTC大會皆會舉辦量子日，更彰顯量子計算的重要性及潛力，希望藉此促成未來智慧城市展能持續舉辦量子相關主題論壇，提供相關企業廠商開拓與國內外量子產業界合作之連結橋樑。