聯電傳與美廠格芯合併？ 專家分析可能原因有這些

外媒傳出聯電有望與全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）合併，成為全球第二大晶圓代工廠。對此，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真1日表示，倘若兩家業者未來有機會進行合併，在全球晶圓代工的市占率將達到9.3%，可望超過三星，但跟目前第一名的台積電67.1%的市占率相比，仍有相當大的落差。

劉佩真指出，2024年第4季的全球晶圓代工排名當中，位居第四名及第五名的分別就是聯電及格芯，其市占率分別為4.7%和4.6%。

劉佩真還提到，倘若聯電和格芯未來有機會進行合併，雖然市占率將達到9.3%，可望超越三星，成為全球第二代晶圓代工業者。但，跟目前第一名的台積電相比，仍有相當大的落差。

此外，劉佩真表示，台積電的定位是以先進製程為主，聯電若跟格芯合併，預計這兩家業者將以成熟製程及特殊製程作為他們的營運主軸。

至於兩家業者可能合併的理由為何？劉佩真研判，主要是因應目前地緣政治的變化，以及美中科技戰，同時未來也可能會在成熟製程面臨到紅色供應鏈強烈的價格戰等因素下的考量。

劉佩真並指出，現在傳出兩家業者可能合併，也可能是因為聯電和格芯的客戶端遍布歐美和亞洲地區。

倘若未來聯電和格芯合併，劉佩真建議，其實可以朝向產品代工服務上更為高值化，或著是走利基型的方向，以避開來自中國成熟製程這方面的的強力挑戰。