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聯電、格芯若聯姻了？ 專家分析對台灣半導體的影響

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
日本媒體報導，美國晶片大廠格芯（GlobalFoundries）傳出正與聯電探尋合併的可能性。 歐新社
日本媒體報導，美國晶片大廠格芯（GlobalFoundries）傳出正與聯電探尋合併的可能性。 歐新社

據日經新聞報導，全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）考慮與聯電（2303）合併，成為全球第二大晶圓代工廠。台灣的聯電，會不會變成「美聯電」？台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真1日表示，這部分對台灣半導體業整體的影響仍有待觀察。

劉佩真指出，如果購併方是聯電的話，這部分可能美方主導的力量還是比較大，畢竟美方還是希望自家能有代表成熟製程的美系晶圓代工業者，因為目前除了英特爾，美方仍是極力想要讓美國重回先進製程的領先族群當中，此外也希望在成熟製程上，美方也能夠有一定角色的扮演。

因此，劉佩真研判，這樁合併案若為真，未來由聯電主導格芯的機率並不大，若以聯電來收購格芯，則市場上可能也會有一些疑慮。

劉佩真指出，畢竟目前聯電的規模比起格芯來得稍微大一些，且聯電在台灣整個晶圓代工史上，營運也相當長久，聯電在市場上也累積相當多成熟製程和特殊製程的客戶，某種程度上，聯電對於台灣在成熟製程的貢獻度是有一定的地位。

至於未來聯電如果真的被格芯收購，這部分對台灣半導體業整體的影響為何？劉佩真認為，仍有待觀察。

半導體 晶圓代工廠 聯電

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