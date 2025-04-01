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2月景氣再亮黃紅燈 國泰投信：第2季有望是全年低點可布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰台灣高股息基金績效與配息紀錄。(國泰投信/提供)
國泰台灣高股息基金績效與配息紀錄。(國泰投信/提供)

國發會日前發布2月景氣燈號，綜合判斷分數為37分，較1月增加2分，再次亮起黃紅燈，且距離代表繁華的紅燈僅差1分，國泰投信認為，雖然國際政經局勢動盪，但從數據可以發現當前景氣正延續溫和成長態勢，投資人對國內經濟發展要有信心，可以配置鎖定台灣市場的國泰台灣高股息基金，該基金包含兩個級別，分別是國泰台灣高股息基金-不配息A、國泰台灣高股息基金-配息B，配息B級別採月配機制，4月的除息日將落在4月2日，有興趣的投資人別錯過1日的最後買進日。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，川普上任後狂舞關稅大刀，頻向各國「撂狠話」，國際金融市場瀰漫不確定情緒，連帶影響到台股，若未來川普政府關稅政策緩和，2025第2季有機會是全年低點，反而是絕佳的進場時機，待市場消化完近期利空消息，下半年有望迎接利多反彈。

梁恩溢分析，國泰台灣高股息基金為一檔主動型基金，不同於被動式ETF，該基金由專業經理人親自操盤，因應趨勢即時調整，梁恩溢觀察到台灣投資人偏好將高息標的當作存股配置，股在基金組合增加「存股部位」，配置策略是「少量多檔」，將每檔股視作螞蟻雄兵，單檔持股部位少，即使流動性小，隨時進出也不是問題，部分標的因配息優異，已實現持有零成本。該基金因操作得宜，日前榮獲第28屆金鑽獎「國內基金獎」殊榮，已是連續第2屆奪獎，卓越表現備受肯定。

此外，國泰台灣高股息基金持股具備多元分散的特性，遭遇市場波動或產業輪動，也不會太過驚慌，該基金成分股左擁24%半導體類股及8%電腦及周邊設備族群，包含台積電（2330）、聯發科（2454）、華碩（2357）、力旺（3529）、緯穎（6669）等等，掌握AI趨勢，為投資組合創造攻擊動能；右抱5%金融保險族群，平衡組合波動，能在亂世中安身立命。

梁恩溢進一步指出，2025年AI伺服器需求上升，且單位平均售價貢獻較高，整體伺服器產值將從3,064億美元，提升至4,133億美元，AI伺服器佔整體伺服器產值比重，也將由2024年的67%，進一步提升到2025年的72%，AI應用旺盛，連帶讓半導體產業受惠，全球半導體市場在經歷2024年的復甦後，預計2025年將迎來穩健成長。晶圓代工今年市場規模預計將達到2,980億美元，年增率達11％，其中，台積電憑藉在5奈米以下先進製程，以及CoWos先進封裝技術之領先優勢，市佔率將達到37％、較去年的33％提升四個百分點，AI勢不可擋，近期台股已接近探底，把握低點才是聰明的投資心法。

國泰 高股息

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