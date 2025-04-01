研調：AI與電動車需求驅動 今年PCB市場看增5.5%

台商電路板產業報告指出，2025年全球印刷電路板市場在人工智慧伺服器與電動車需求驅動下，將維持穩健成長，預計全球PCB市場將成長5.5%，產值達854億美元（約新台幣2.84兆元），但產業發展仍受技術變革與國際貿易政策影響，供應鏈布局需更靈活應變。

台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所公布台商電路板產業報告顯示，2024年全球PCB（印刷電路板）產業展現技術驅動與多元化發展，AI伺服器、電動車應用成為主要成長動能，手機與記憶體市場逐步回暖，帶動整體需求復甦。

其中，高密度電路板（HDI）與高層次板（HLC）受惠於AI伺服器市場成長與規格升級，表現尤為凸出。初步統計，2024年全球PCB產值成長約7.6%，達809億美元。

針對2025年全球PCB產業的發展，TPCA與工研院產科國際所整理3大重要議題。

首先，AI從雲端逐步滲透至邊緣運算（Edge AI），將掀起繼5G後的新一波電子產品升級潮。隨著數據處理、機器學習與自動化技術的強化，半導體、封裝與PCB等關鍵零組件需求將同步提升，特別是智慧手機、電腦與穿戴裝置的功能創新，有望帶動銷量回升。

其次，過去EMS代工廠多數往東南亞、印度與墨西哥等新興市場移動，預估2025年後，美國將成為另一個重要生產據點。雖然當前在美國的產能規模仍有待觀察，但此趨勢將重塑上游產業的貿易格局，迫使供應鏈調整出口策略，以適應美國製造政策所帶來的市場變化，後續是否影響上游PCB產業的出口與產能配置仍須關注。

此外，報告也提到，自2023年起台灣與中國PCB企業加速布局泰國，至2024年底已有超過30家廠商進駐，並計劃於2025年陸續投入量產；隨著泰國PCB產能開出，當地人力供應恐成為短期內的最大挑戰。