投資AI別忘這兩個潛力產業 中信009801掌握雲端服務與資安雙重趨勢

投資人聚焦AI發展，也別忘了將眼光放至其它具潛力的產業。谷歌母公司Alphabet日前宣布以320億美元收購資安新創公司Wiz，這是谷歌史上最大筆的收購案。中國信託投信表示，這次收購反映出谷歌在AI趨勢下的兩大重要投資，首先是提升雲端安全，其次是使用多重雲端（multicloud）的能力，顯見AI發展與雲端服務、資訊安全環環相扣，也將是AI熱潮中下一波的投資主流趨勢，投資人可以鎖定美國創新科技ETF進行布局。

中國信託投信表示，Wiz由四位以色列人在2020年共同創立，他們自以色列國防部的菁英單位「網路情報防衛部隊」退伍後，一同創立Wiz。在2020年新冠疫情大爆發時，幾乎所有企業都因疫情嚴峻而改為在家工作，而此時成立的 Wiz搭上轉向雲端的伺服器移動浪潮。當企業將資料轉存至雲端後，網路安全威脅上升，進而增加對Wiz的資安服務需求。

中國信託投信基金經理人王建武指出，隨著AI技術的廣泛應用，更進一步推升對雲端資安的強烈需求。谷歌願意鉅資收購Wiz，顯然是認為其技術可以幫助Google Cloud更完善地服務企業客戶，特別是在識別和降低雲端環境中的關鍵風險方面。這也為投資人帶來一個新的投資方向，就是致力發展AI as a service的資安雲端服務。

王建武表示，目前市面上與Wiz類似且處於競爭態勢的公司，包含協助亞馬遜AWS打造資安基礎建設的Crowdstrike，以及協助微軟Azure量身打造雲端原生安全平台的Palo Alto，皆可望因市場對雲端安全的持續關注而受惠。而亞馬遜與微軟也可望因雲端安全市場的擴張，特別是隨著AI應用增加對安全需求的推動而受惠。

王建武說，以中信美國創新科技（009801）來看，成分股囊括上述所提企業，其中微軟為權重第二大持股、亞馬遜為第三大；Palo Alto為第17大、Crowdstrike則為第21大。加上最大持股輝達，可說是掌握AI熱潮下的多重趨勢，值得投資人持續留意。