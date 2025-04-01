快訊

徵才爭議／應徵升等英語遊戲 價值矛盾讓土博自我懷疑

獨／新新併獲准 吳東亮首發員工公開信勾勒合併遠景

台股大跌過後早盤漲逾300點 台積電開漲19元

金儀搶攻 AI、碳盤查商機

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

震旦集團旗下金儀有鑑於企業在ESG轉型上的需求，結合設備與創新科技，含括AI科技、大數據、碳盤查與資安防護四大面向，推出「金儀大管家」解決方案，延伸原有事務機硬體設備，提供多元加值的科技應用，助力企業提升工作效率，邁向數位與永續雙軌轉型。

金儀總經理林敬寶表示，金儀大管家「ABCD科技解決方案」，提供現今企業ESG數位轉型需求，包含AI科技（AI面試系統）、BI大數據（BI_ESG碳管理報告）、Carbon碳盤查系統、MDR（Managed Detection and Response）資安防護四大趨勢發展。一次滿足企業對於AI科技、BI大數據、碳管理、資安等四大科技應用上的需求，加速轉型的腳步。

金儀指出，因應企業召募提供「AI面試解決方案」，協助企業選用「對」的人才，可以透過內建的遠距面試功能，讓求職者不受時間空間的限制完成面試，也節省求職者交通移動和會議時間，並提供「AI人格特質分析報告」，以評測求職者或團隊成員的人格特質，提供企業選才的重要參考，讓管理者掌握團隊成員的特質，以因應職務的需要，安排適合的人選擔任，並進一步規劃人才培訓的發展計畫。

BI大數據則是結合影印機大數據推出「BI碳管理報表」，包含：耗電量、碳排放量等資訊，以動態視覺化看板呈現給管理者，讓管理者掌握各台設備耗電量、碳排放量等資訊，如採用雙面印刷節省紙張浪費，以及在相關設備使用狀態上進行監測與優化，協助企業掌握各部門印量及費用。

另外提供全面性「碳管理平台」，包含各種碳排放源的盤點蒐集，以及碳係數轉換和統計分析，企業只要將各種活動的資料輸入做好計算，系統即可生成一份完整的碳盤查報告書及詳細計算工作底稿，以供第三方單位稽查使用，讓企業在碳管理上更有效率，並符合國內外ESG法規要求。

透過金儀的「MDR資安解決方案」，提供24小時真人資安專家，協助企業監控可疑的駭客入侵行為，或潛藏的風險，即時阻斷威脅，確保企業重要核心數據和資產的安全，全面守護資訊安全。

AI 大數據 資安

延伸閱讀

玉山 ESG 百年計畫 看見成果

台南這裡的綠肺被忽視 守護團體倡議部分區域轉型自然保護區

第一金證券榮獲雙獎殊榮 持續精進永續發展

東海大學攜手中市教局 推「教育大數據計畫」優化課程設計

相關新聞

台積高雄2奈米廠擴產上梁 將成全球最大先進製程晶圓聚落

台積電昨在高雄楠梓科學園區舉行二奈米擴產典禮，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛致詞說，台積電高雄廠將興建五座包括二奈...

日媒傳與格芯合併？ 聯電強調「目前沒有任何合併案進行」

日經新聞31日報導，全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）考慮與聯電（2303）合併，成為全球第二大...

傳格芯與聯電合併

外媒昨引述消息人士報導，為奪回全球半導體市場控制權，美國政府採取果斷措施，以確保美國不仰賴外國晶片製造商。該計畫的重點之...

聯電、格芯傳合併 ADR飆漲…公司回應這樣說

日經新聞昨（31）日報導，全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）考慮與聯電合併，成為全球第二大晶圓代...

台積高雄廠躍最大先進聚落 將興建五座2奈米以下超大晶圓廠

台積電昨（31）日舉行高雄廠區2奈米擴產典禮，台積電執行副總暨共同營運長秦永沛強調，高雄廠將興建五座2奈米先進製程以下的...

台積2奈米將進入量產 廣泛應用在頂尖科技產品

台積電昨（31）日舉行高雄廠2奈米擴產典禮，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，台積2奈米製程技術目前獨步全球，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。