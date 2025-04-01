金儀搶攻 AI、碳盤查商機

震旦集團旗下金儀有鑑於企業在ESG轉型上的需求，結合設備與創新科技，含括AI科技、大數據、碳盤查與資安防護四大面向，推出「金儀大管家」解決方案，延伸原有事務機硬體設備，提供多元加值的科技應用，助力企業提升工作效率，邁向數位與永續雙軌轉型。

金儀總經理林敬寶表示，金儀大管家「ABCD科技解決方案」，提供現今企業ESG數位轉型需求，包含AI科技（AI面試系統）、BI大數據（BI_ESG碳管理報告）、Carbon碳盤查系統、MDR（Managed Detection and Response）資安防護四大趨勢發展。一次滿足企業對於AI科技、BI大數據、碳管理、資安等四大科技應用上的需求，加速轉型的腳步。

金儀指出，因應企業召募提供「AI面試解決方案」，協助企業選用「對」的人才，可以透過內建的遠距面試功能，讓求職者不受時間空間的限制完成面試，也節省求職者交通移動和會議時間，並提供「AI人格特質分析報告」，以評測求職者或團隊成員的人格特質，提供企業選才的重要參考，讓管理者掌握團隊成員的特質，以因應職務的需要，安排適合的人選擔任，並進一步規劃人才培訓的發展計畫。

BI大數據則是結合影印機大數據推出「BI碳管理報表」，包含：耗電量、碳排放量等資訊，以動態視覺化看板呈現給管理者，讓管理者掌握各台設備耗電量、碳排放量等資訊，如採用雙面印刷節省紙張浪費，以及在相關設備使用狀態上進行監測與優化，協助企業掌握各部門印量及費用。

另外提供全面性「碳管理平台」，包含各種碳排放源的盤點蒐集，以及碳係數轉換和統計分析，企業只要將各種活動的資料輸入做好計算，系統即可生成一份完整的碳盤查報告書及詳細計算工作底稿，以供第三方單位稽查使用，讓企業在碳管理上更有效率，並符合國內外ESG法規要求。

透過金儀的「MDR資安解決方案」，提供24小時真人資安專家，協助企業監控可疑的駭客入侵行為，或潛藏的風險，即時阻斷威脅，確保企業重要核心數據和資產的安全，全面守護資訊安全。