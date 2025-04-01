緯創退蘋鏈 改設筆電產線 展「全球製造」決心深耕印度
代工廠緯創（3231） 自前年將旗下印度蘋果手機組裝產線出售給塔塔後，便正式退出蘋果供應鏈，不過當時董事長林憲銘說，此舉只為調整手中資源，並重申「緯創沒有退出印度！」隨後也在去年宣布，對印度全資子公司WIN增資2000萬美元，外傳是為了在既有據點附近新建筆電產線，而團隊於昨（31）日補充公告與印度建商Shapoorji Pallonji簽訂約合25.08億盧比的土建工程合約，再次展現「全球製造」的決心。
林憲銘日前坦言，集團的目標一直都是積極「提升毛利率」，從近幾年的財報就可以看出來，團隊將持續努力調整產品結構以及持續改善營收表現、衝高毛利率，面對全球化的競爭挑戰，各個市場都絕不會放棄，而這兩年我們最主要的任務之一，就是要堅持做好企業韌性。而緯創如今已從ODM轉型跨進科技服務領域，內部深深感受到未來「資源」，並非是無限的，因此透過售廠趁機將資源抽回來，轉而投向發展其他更好的新事業佈局上。
根據公開資料顯示，緯創於去年12月20日公告宣布，團隊為因應廠房建設資金需求，擬透過WSSG向印地子公司WIN增資美金2,000萬元。WSSG與WIN皆為本公司100%持股之子公司。而如今再度代子公司WIN發公告說明，現與非關係人Shapoorji Pallonji And Company Private Limited簽訂總金額約為美金2898萬元的土建工程合約，再度展現其不放棄印度市場的決心。
市場則認為，緯創向印度子公司增資2000萬美元不僅彰顯出緯創在全球製造業中積極布局的決心，也特別是向在東南亞市場展現自身前進當地的企圖心，這也將為公司未來的發展奠定了堅實基礎。針對印度佈局，林憲銘日前也強調，我們並沒有退出印度，未來還會繼續在印度深耕，緯創蓋廠的速度相當快，主要是因為我們已具有豐富經驗，不過各個市場仍擁有不同的情況以及挑戰，舉例來說像很多國家常因行政流程緩慢，就導致佈建卡關。
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