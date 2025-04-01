快訊

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

緯創退蘋鏈 改設筆電產線 展「全球製造」決心深耕印度

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工廠緯創（3231） 自前年將旗下印度蘋果手機組裝產線出售給塔塔後，便正式退出蘋果供應鏈，不過當時董事長林憲銘說，此舉只為調整手中資源，並重申「緯創沒有退出印度！」隨後也在去年宣布，對印度全資子公司WIN增資2000萬美元，外傳是為了在既有據點附近新建筆電產線，而團隊於昨（31）日補充公告與印度建商Shapoorji Pallonji簽訂約合25.08億盧比的土建工程合約，再次展現「全球製造」的決心。

林憲銘日前坦言，集團的目標一直都是積極「提升毛利率」，從近幾年的財報就可以看出來，團隊將持續努力調整產品結構以及持續改善營收表現、衝高毛利率，面對全球化的競爭挑戰，各個市場都絕不會放棄，而這兩年我們最主要的任務之一，就是要堅持做好企業韌性。而緯創如今已從ODM轉型跨進科技服務領域，內部深深感受到未來「資源」，並非是無限的，因此透過售廠趁機將資源抽回來，轉而投向發展其他更好的新事業佈局上。

根據公開資料顯示，緯創於去年12月20日公告宣布，團隊為因應廠房建設資金需求，擬透過WSSG向印地子公司WIN增資美金2,000萬元。WSSG與WIN皆為本公司100%持股之子公司。而如今再度代子公司WIN發公告說明，現與非關係人Shapoorji Pallonji And Company Private Limited簽訂總金額約為美金2898萬元的土建工程合約，再度展現其不放棄印度市場的決心。

市場則認為，緯創向印度子公司增資2000萬美元不僅彰顯出緯創在全球製造業中積極布局的決心，也特別是向在東南亞市場展現自身前進當地的企圖心，這也將為公司未來的發展奠定了堅實基礎。針對印度佈局，林憲銘日前也強調，我們並沒有退出印度，未來還會繼續在印度深耕，緯創蓋廠的速度相當快，主要是因為我們已具有豐富經驗，不過各個市場仍擁有不同的情況以及挑戰，舉例來說像很多國家常因行政流程緩慢，就導致佈建卡關。

緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

印度 增資 緯創

延伸閱讀

聯想：進入「創業5.0」時代 代工夥伴仁寶、緯創將受惠

緯創竹北「AI新產能」將開出！工廠登記已改「生產中」

緯創出貨旺 大摩看多

印度伺服器呆帳 華碩：客戶積欠的貨款已支付

相關新聞

台積高雄2奈米廠擴產上梁 將成全球最大先進製程晶圓聚落

台積電昨在高雄楠梓科學園區舉行二奈米擴產典禮，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛致詞說，台積電高雄廠將興建五座包括二奈...

傳格芯與聯電合併

外媒昨引述消息人士報導，為奪回全球半導體市場控制權，美國政府採取果斷措施，以確保美國不仰賴外國晶片製造商。該計畫的重點之...

聯電、格芯傳合併 ADR飆漲…公司回應這樣說

日經新聞昨（31）日報導，全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）考慮與聯電合併，成為全球第二大晶圓代...

台積高雄廠躍最大先進聚落 將興建五座2奈米以下超大晶圓廠

台積電昨（31）日舉行高雄廠區2奈米擴產典禮，台積電執行副總暨共同營運長秦永沛強調，高雄廠將興建五座2奈米先進製程以下的...

台積2奈米將進入量產 廣泛應用在頂尖科技產品

台積電昨（31）日舉行高雄廠2奈米擴產典禮，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，台積2奈米製程技術目前獨步全球，今...

台積電高雄廠「擴產暨上梁典禮」 南部房市增穩定力量

台積電昨（31）日舉行高雄廠2奈米的「擴產暨上梁典禮」，外界認為這是台積電宣布赴美設廠後，展現根留台灣的決心，也為高雄房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。