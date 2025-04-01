外媒昨引述消息人士報導，為奪回全球半導體市場控制權，美國政府採取果斷措施，以確保美國不仰賴外國晶片製造商。該計畫的重點之一包括總部在加州的半導體晶圓代工公司格芯（ＧＦ）與台灣第二大半導體製造商聯電之間的合併計畫。

一旦合併可望誕生一家強大的美國晶片企業，挑戰長期主導該產業的台積電。美國政府正積極與台灣政府合作，好讓計畫成真。多年來格芯一直尋求收購聯電，但在聯電高層抵制下，收購進展緩慢。但如今在台灣政府支持下，合併正持續進行。

聯電發言人劉啓東昨天深夜表示，公司對任何市場傳言都不會回應。他表示公司目前沒有任何合併案進行。