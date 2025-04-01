聽新聞
0:00 / 0:00
傳格芯與聯電合併
外媒昨引述消息人士報導，為奪回全球半導體市場控制權，美國政府採取果斷措施，以確保美國不仰賴外國晶片製造商。該計畫的重點之一包括總部在加州的半導體晶圓代工公司格芯（ＧＦ）與台灣第二大半導體製造商聯電之間的合併計畫。
一旦合併可望誕生一家強大的美國晶片企業，挑戰長期主導該產業的台積電。美國政府正積極與台灣政府合作，好讓計畫成真。多年來格芯一直尋求收購聯電，但在聯電高層抵制下，收購進展緩慢。但如今在台灣政府支持下，合併正持續進行。
聯電發言人劉啓東昨天深夜表示，公司對任何市場傳言都不會回應。他表示公司目前沒有任何合併案進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言