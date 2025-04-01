網友指用緬甸地震AI影片播新聞 NCC：民視誤用已發更正

緬甸28日發生規模7.7強震，網友質疑民視新聞台播出緬甸強震報導使用AI生成影像。民視今天表示，對此向社會大眾道歉，同時緊急下架新聞影片；NCC指出，業者誤用網路AI生成影片，已在官網與電視頻道播更正啟事。

有網友在批踢踢論壇發文，質疑民視新聞台報導使用人工智慧（AI）影片。民視今天發布聲明指出，「30日晚間一則有關緬甸地震新聞報導『緬甸震冒油』，新聞畫面中誤用網路流傳AI生成畫面，同仁發現錯誤後，第一時間把內部、外部新聞下架」。

民視表示，深知此舉造成觀眾和社會大眾的困擾，「再次對此次事件引起的混淆與不便表達歉意，我們會持續努力，提升報導品質」。

主管廣電媒體的國家通訊傳播委員會（NCC）今天晚間也發布3點說明指出，第1，NCC對電視節目內容取材及編排都尊重，不過，業者播出內容前，應落實事實查證原則。

第2，有關頻道使用AI影音作為新聞報導素材，依其自律規範，在引用網路消息時，應注意內容可信度，並對「內容農場」或不實、惡意網站，或來源不明的圖片、影片，應注意其真實性。業者製播新聞時，應依其自訂規範審慎辦理。

NCC說，第3，根據瞭解，頻道對誤用網路AI生成影片，已在3月31日上午在官方網站與同天11時50分在電視頻道播出更正啟事，NCC將持續督促業者製播新聞落實事實查證原則，維護觀眾知的權益。