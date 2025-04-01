台積電高雄廠「擴產暨上梁典禮」 南部房市增穩定力量
台積電昨（31）日舉行高雄廠2奈米的「擴產暨上梁典禮」，外界認為這是台積電宣布赴美設廠後，展現根留台灣的決心，也為高雄房市增加穩定力量。
信義房屋高一區協理周清源指出，台積電（2330）設廠議題帶動高雄楠梓的民生、交通、商業、就業發展，是高雄房市不容小覷的驅動力，台積電宣布赴美擴大投資後，市場信心面難免浮動，此次高雄廠區擴產消息底定，令市場振奮，宣示官方與民間企業投資高雄的力道持續進行中。
信義房屋楠梓店長黃致勳表示，三年前台積電設廠消息一出，首要受惠區域為距離楠梓科技園區台積電廠區最近的「台積電第一排」加昌路一帶，該路段老舊透天與新大樓交雜，約有12棟的社區大樓；預售屋開價已從三年前約25萬，目前已上4字頭，而去年上半年更有預售建案開賣五天就完售。
黃致勳表示，因為周邊楠梓加工區仍有其他企業，在地客群仍是市場上主要的購屋族群，目前市場上案件變多，消費者選擇性變多。
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