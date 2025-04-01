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Apple Watch鋪路AI醫生服務 台積、鴻海、大立光等受惠

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者陳昱翔／綜合報導
外電報導，蘋果擬推出AI醫生服務，最快明年春季大舉搶攻醫療保健商機領域。聯合報系資料照片
外電報導，蘋果擬推出AI醫生服務，最快明年春季大舉搶攻醫療保健商機領域。聯合報系資料照片

外電報導，蘋果擬推出AI醫生服務，最快明年春季大舉搶攻醫療保健商機領域。

業界認為，若從硬體角度來看，目前蘋果與健康照護較相關的產品為Apple Watch，若AI醫生服務能廣受用戶青睞，有助於Apple Watch銷量看俏，包括鴻海（2317）、大立光（3008）、台積電（2330）、台亞、中探針（6217）等相關供應鏈未來有望受惠。

據悉，台亞為Apple Watch體溫感測器元件主要供應商，與蘋果智慧健康照護最為相關，台積電則是負責處理器代工，而中探針則供應彈簧針連接器，業者各自扮演不同的角色。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在最新專欄裡透露，蘋果擬推出全新版的健康應用程式（App），內建的人工智慧代理（AI agent）在某個程度上有望媲美醫生。新版App會持續從iPhone、Apple Watch、耳機及第三方產品等設備搜集數據，AI教練將據此給予量身打造的建議，以提升健康狀況。這個功能最快可能在明年春季或夏季，在發布iOS 19.4時推出。

蘋果正利用旗下醫師的數據來訓練AI代理，並希望引入外部醫生，包括睡眠、營養、物理治療、心理健康和心臟病方面的專家，來製作影片，向用戶解釋某些症狀及改善方法。比方說，健康app收到心率不良數據時，可以播放影片來解釋心臟病風險。

蘋果正於加州奧克蘭附近開辦設施，讓醫生能替新版健康App拍攝影片，同時也在尋找名醫，擔任服務主持人。另外，飲食追蹤也會是重要內容之一，AI將協助用戶使用營養功能。該公司還打算運用旗下裝置的相機鏡頭，以AI分析用戶的運動健身狀況，並提供指導意見，最終可能併入其他蘋果服務，包括現有的Fitness+平台。

與此同時，法國反壟斷機關3月31日對蘋果開罰1.5億歐元（1.62億美元），理由是蘋果的App追蹤透明度（ATT）運作方式，不符該公司保護用戶資料的目標，並會懲罰第三方發行商。這是反壟斷當局首次對蘋果ATT處以罰款。這樁訴訟導火線是幾家線上廣告商、出版商、網路協會投訴，指控蘋果涉嫌濫用市場地位。

Watch 影片 醫生

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