台積2奈米將進入量產 廣泛應用在頂尖科技產品

台積電（2330）昨（31）日舉行高雄廠2奈米擴產典禮，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，台積2奈米製程技術目前獨步全球，今年下半年進入量產，將廣泛地應用在客戶跨世代的頂尖科技產品中。他預估，在量產五年內，將驅動全世界約2.5兆美元的終端產品價值。

秦永沛指出，2奈米應用領域包括超級電腦、行動裝置、雲端資料中心等，將為全球節能運算的龐大需求，挹注強而有力的動能，預計2奈米在頭兩年的產品設計定案數量，將會超過3奈米的同期表現。台積電2奈米是目前全球在密度和能源效率上最先進的半導體技術，效能及功耗皆提升了一個世代，與3奈米相比，在相同的功耗下，速度提升10%-15%，在相同的速度下，功耗降低25%-30%。

他也強調，台積電在先進製程方面的發展動見觀瞻。台積電不僅是先進製程技術發展的領導者，更重要的是當綠色製造的先行者。晶圓22廠（高雄廠）和在南科的所有晶圓廠一樣，按照美國綠建築LEED認證系統指標建置而成，100%使用再生能源，邁向2050淨零排放的目標。他感謝國土署及高雄市政府的幫忙，來自橋頭跟楠梓兩座再生水廠的水資源，幫助高雄廠區逐步達成100%使用再生水。

秦永沛說，台積電是全球AI的關鍵推手，也是AI積極使用者。改善製程技術，晶圓廠每提高1%生產力，相當於帶來10億美元的收益。今天2奈米成功擴產，也是台積電展現在台灣發展先進製程技術、擴充產能的努力。

秦永沛感謝參與晶圓22廠的所有工作夥伴，包括工程團隊，營建、設備商等供應商夥伴，他並表示，接下來幾年的建廠計畫也相當緊湊，仍要大家繼續幫忙。