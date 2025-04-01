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台積高雄廠躍最大先進聚落 將興建五座2奈米以下超大晶圓廠

經濟日報／ 記者尹慧中余弦妙／高雄報導
台積電昨舉行高雄廠2奈米擴建典禮，台積電資深副總侯永清（左三起）、執行副總經理暨共同營運長秦永沛、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝等人出席。記者劉學聖／攝影
台積電昨舉行高雄廠2奈米擴建典禮，台積電資深副總侯永清（左三起）、執行副總經理暨共同營運長秦永沛、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝等人出席。記者劉學聖／攝影

台積電（2330）昨（31）日舉行高雄廠區2奈米擴產典禮，台積電執行副總暨共同營運長秦永沛強調，高雄廠將興建五座2奈米先進製程以下的超大型晶圓廠，完工後，將成為全球最大晶圓先進製造服務聚落，全期投資超過1.5兆元。

台積電在竹科與高雄科學園同步生產，是全球首家率先提供2奈米先進製程代工服務的晶圓廠，也凸顯客戶導入需求熱絡。

秦永沛表示，高雄第一廠（晶圓22廠P1）預定今年下半年量產，量產後五年內，估將驅動2.5兆美元（約新台幣83兆元）產品價值。

秦永沛強調，台積電技術領先的2奈米進展順利，擴產是支持客戶需求。他表示，高雄第一廠歷經兩年多建廠，今年下半年量產，第二廠完成上梁，第三廠開始結構工程，未來還有第四廠和第五廠將持續興建。

五個廠完成後，將是全球最大先進晶圓製程服務聚落，創造超過7,000個高科技工作、逾2萬個營建工作機會。

除了營收之外，供應鏈與消費帶動發展，每年為台灣創造約3兆元年產值，以及近50萬個就業機會，助力地方繁榮。

先前台積電宣布增加投資美國1,000億美元，業界關注先進製程是否外移美國，台積電昨天大陣仗舉辦高雄廠2奈米擴產典禮，政府官員積極出席。

行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、高雄市長陳其邁以及中鋼構、東和鋼鐵、漢唐及帆宣等建廠夥伴高層見證。

卓榮泰指出，台積電高雄廠擴建計畫將強化「大南方新矽谷計畫」的重要性，與「桃竹苗大矽谷計畫」形成雙引擎，帶動台灣的科技產業、整體經濟成長。

台積電「布局全球，根留台灣」，就像球員赴美國職棒大聯盟發展，依然可以回國加入國家隊，代表台灣出賽，永遠是台灣的國家隊。

陳其邁則感謝台積電的投資，將許多台積人帶回高雄家鄉，為家鄉奉獻心力。

秦永沛說，接下來幾年建廠計畫將持續緊湊，台積電將持續全球布局，和夥伴攜手同行實現創新未來。台積電現在也還在和主管機關密切討論、找尋更多適合的半導體廠房用地，持續擴大在台灣投資。

台積電 奈米 美國

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