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廣穎電通兩款高速行動固態硬碟榮獲2025 iF設計獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
廣穎兩款高速行動固態硬碟榮獲2025 iF 設計獎。圖／廣穎提供
廣穎兩款高速行動固態硬碟榮獲2025 iF 設計獎。圖／廣穎提供

全球記憶體儲存領導品牌廣穎電通（4973）再度以卓越的產品設計獲得國際肯定，旗下兩款高速行動固態硬碟PX10及DS72榮獲2025年iF設計獎。此殊榮不僅展現SP對創新科技與時尚美學的極致追求，也進一步強化品牌在全球儲存裝置市場的領導地位。

廣穎表示，PX10結合高效能與輕薄美學，為數位影像創作者和行動工作者提供便利的儲存解決方案。其機身僅10.3mm厚、重量僅33g，提供黑色與粉色兩種時尚配色，搭載USB 3.2 Gen 2 Type-C高速介面。除了時尚外觀，PX10亦兼顧效能與穩定性，獨特的外型設計有助於提升散熱效果，確保長時間維持高速運作。讀取與寫入速度高達1,050MB/s1，不論是傳輸大型檔案，或是直接在iPhone 15/16 Pro / Pro Max上錄製高畫質Apple ProRes影片，都能大幅提升工作效率。此外，PX10通過美國軍規MIL-STD-810H 516.8標準的1.2m耐衝擊測試，確保數據安全無虞，即使在移動中也能提供穩定可靠的儲存體驗。

廣穎強調，DS72是一款高效能雙接頭行動固態硬碟，專為無縫相容性與多用途應用而設計。透過USB 3.2 Gen 2技術，DS72提供1,050MB/s的讀取速度與850MB/s的寫入速度，能在MacBook、Windows筆電、智慧型手機與攝影器材間輕鬆傳輸檔案。其USB Type-A與Type-C雙接頭，無需額外轉接器，可輕鬆完成跨裝置檔案傳輸，成為創作者、攝影師與行動工作者不可或缺的儲存工具。不論是分享簡報、傳輸高解析度媒體，或隨時隨地存取檔案，大幅提升工作效率。其外型設計兼具美觀與耐用性，採用鋁合金機身，搭配環保 TPU 橡膠翻蓋，不僅穩固保護連接埠，也避免遺失蓋子的困擾。

固態硬碟 廣穎

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