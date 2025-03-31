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POCO首款旗艦浮動長焦鏡頭AI賦能 展現影像無限潛力

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
POCO F7 Series 得益於 POCO AISP 與 Xiaomi HyperAI 技術的加持，在軟硬體的無縫融合之下提升了影像處理的效率，AI 創意助理提供了強大的編輯工具，不論是即時捕捉生活中的精彩瞬間，還是進行高效影像編輯，都能獲得旗艦級的體驗，業者提供。
POCO F7 Series 得益於 POCO AISP 與 Xiaomi HyperAI 技術的加持，在軟硬體的無縫融合之下提升了影像處理的效率，AI 創意助理提供了強大的編輯工具，不論是即時捕捉生活中的精彩瞬間，還是進行高效影像編輯，都能獲得旗艦級的體驗，業者提供。

小米集團旗下的獨立品牌POCO，推出了其最新旗艦系列POCO F7 Series，其中包括了F7 Ultra與F7 Pro兩款型號。這一全新系列不僅標誌著POCO在攝影技術上的重大突破，更將用戶的視覺體驗提升至新的高度。憑藉著先進的影像系統、強大的AI技術支持以及令人驚豔的2K AMOLED顯示屏，POCO F7 Series為消費者帶來了一款真正意義上的全能旗艦手機

POCO F7 Ultra作為該系列中的頂尖產品，搭載了業界領先的三鏡頭系統，包括一個5,000萬畫素主鏡頭、一個創新的5,000萬畫素浮動長焦鏡頭以及一個3,200萬畫素超廣角鏡頭，這使得無論是遠景還是近景拍攝都能夠達到專業級別的細膩呈現。

特別值得一提的是其20倍UltraZoom Beta功能，能夠捕捉到細節豐富的長焦距照片。而F7 Pro版本則配備了同樣出色的5,000萬畫素主鏡頭和800萬畫素超廣角鏡頭，確保每一張照片都充滿活力與細節。此外，POCO AISP和Xiaomi HyperAI技術的應用進一步提升了影像處理效率，讓用戶可以輕鬆進行高效的影像編輯。

除了卓越的相機性能外，POCO F7 Series在顯示技術上也達到了新高。6.67吋2K 120Hz Flow AMOLED護眼螢幕，擁有高達3200 x 1440的解析度及5,000,000:1的對比度，即使在戶外強光下也能提供清晰且色彩鮮豔的視覺效果。

POCO F7 Series最高可達3200 nits的亮度和3840Hz PWM調光技術，不僅保護了用戶的眼睛健康，還創造了更加流暢的觀看體驗。四邊超窄等寬設計，結合環形偏光技術，使得整個視覺區域更加開闊，沉浸感十足。另外，此系列首次引入了超聲波螢幕指紋辨識技術，提供了更快捷安全的解鎖方式。

為了滿足用戶對於手機耐用性的需求，POCO F7 Ultra和F7 Pro均通過了IP68防塵防水等級測試，無論是在日常使用還是特殊環境下，都能提供可靠的保護。POCO F7 Series的發布，不僅展示了品牌對於創新技術的不懈追求，也證明了其致力於為全球用戶帶來更高品質、更具性價比的手機產品的承諾。隨著這一系列的推出，預計將會在全球智能手機市場中掀起一股新的潮流。

POCO 三鏡頭 手機

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