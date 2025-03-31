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IDC：2024中國大陸加速伺服器年增134% 2029年將超千億美元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

國際數據公司（IDC）31日發布報告數據顯示，2024年中國大陸加速伺服器市場規模達到221億美元，年增長134%。 其中GPU伺服器依然是主導地位，占比達到69%。 同時ASIC和FPGA等非GPU加速伺服器高速增長，占比超過30%。

IDC說，2024年，從廠商銷售額角度看，浪潮、寧暢、新華三位居前三，占據了超過 50% 的市場份額。從行業的角度看，互聯網依然是最大的採購行業，占整體加速伺服器市場超過65%的份額，其餘行業均有不同幅度的增長。

從市場環境來看，DeepSeek 通過演算法優化，降低了對使用者 AI 算力的需求，但同時也大幅度降低了使用者，使用大模型的門檻，創造出更多的新增市場機會。

同時，大模型一體機市場有潛力實現快速增長。DeepSeek 等開源演算法的推出，進一步降低了部署大型模型的門檻，使企業更傾向於在本地部署大型模型，使用模型供應商訓練的基本模型，通過微調私有域數據來增強業務能力。 IDC預測，到2029年，中國大陸加速伺服器市場規模將超過千億美元。 其中非GPU伺服器市場規模將接近50%。

IDC指出，通過適配DeepSeek，中國大陸本土晶片在軟體生態領域實現了突破，逐步完善軟體生態。 這為本土晶元在市場中的競爭力提供了有力支援。 同時也促進了本土晶元廠商的技術交流和資源分享，打破了國產晶元生態建設的僵局。 許多本土晶片廠商開始圍繞DeepSeek 開展合作，共同打造適配本土晶片的軟體棧、工具鏈等生態元件。

伺服器

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