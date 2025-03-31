擷發衝刺雙引擎 於Embedded World 2025展示、引參觀者積極洽談合作

擷發科（7796）日前於德國紐倫堡舉行的Embedded World 2025 上，展示「跨平台 AI 軟體服務」及「客製化 ASIC 設計服務」，吸引參觀者垂詢，積極洽談合作。

擷發董事長楊健盟表示，AI 技術正深度改變半導體產業，其服務能讓 AI 運算跨平台靈活適應各類場域，包括智慧物聯網設備、工業應用、智慧交通與智慧醫療，確保 AI 模組發揮最佳效能。而 CATS ASIC 設計整合方案則提供完整客製化的架構規劃與設計優化，為市場提供高效能、低成本、低功耗的 ASIC解決方案。

擷發指出，這次迎來自歐美亞地區的眾多晶片設計、AIoT、工業自動化、消費性電子與車用系統企業前來洽談合作。AI 技術的發展不該受限於硬體，擷發透過 CAPS 與 CATS 兩大技術服務，讓 AI 應用最關鍵的軟硬體協同技術發揮最大效能。