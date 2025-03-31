華擎推出Radeon RX 9070 XT顯示卡 增添第2季成長力道

板卡廠華擎（3515）31日在日本公布超微（AMD）Radeon RX 9070 XT 鋼鐵傳奇Dark顯示卡，預計於4月上旬上市，定價13.38萬日圓（約新台幣2.94萬元），可望增添第2季業績成長力道。

華擎表示，該顯卡定位於追求性能與顏值的玩家，採用黑色為主題顏色，輔以灰色點綴，正面三個風扇均內置 ARGB 燈珠，呼應顯卡側面的 LOGO 燈帶。 風扇與華擎的 RX 9070 XT 太極OC是同款，但取消了中間反轉的設計。

華擎2025年在AI伺服器與一般型伺服器需求同步提升下，伺服器業務比重將進一步提高。整體而言，預期2025年輝達（NVIDIA）H200 AI伺服器大量出貨，加上B200 AI伺服器可能於下半年開始貢獻，AI伺服器成為華擎營運的主要成長動能。此外，超微（AMD）與英特爾（Intel）主機板新品自2024年第4季以來陸續推出，預期拉貨動能可望延續至今年第1季。

華擎2024年稅後純益12.88億元，創歷史次高，年增40%，2024年每股稅後純益（EPS）為10.54元，2023年EPS為7.54元，隨著人工智慧（AI）伺服器持續擴大出貨，今年業績可望優於去年。

法人預期，華擎2025年全年營運將優於2024年，今年第1季受到農曆春節工作天數減少影響，非伺服器產品營收可能出現季節性下滑。然而，AI伺服器需求依然強勁，將帶動今年上半年營收，年對年仍保持成長軌道。