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凌羣劉瑞隆：掌握生成式AI突破 賦能軟硬體衝營運

中央社／ 台北31日電

系統整合廠凌羣電腦今天召開法說會，由總經理劉瑞隆主持。他表示，凌羣掌握「生成式AI」應用發展的重大突破，未來將以AI賦能系統，透過全方位軟硬體創新服務，助力客戶轉型，衝刺營運。

凌羣電腦2024年營收為新台幣69.32億元，年增8.6%，歸屬於母公司業主淨利為3.06億元，年增10.1%，每股純益為3.06元，營收及獲利持續繳出成長成績單。

劉瑞隆表示，AI人工智慧技術走進百工百業，進而帶動資訊服務及軟體商機與新創機會，凌羣在生成式AI應用發展具有突破，包含在AI政府方面，與行政院人事行政總處合作開發「WebHR_GPT生成式AI人事法規查詢服務系統」。智慧交通方面，凌羣投入蘇花路廊交通控制科技專案，台鐵與高鐵軌道運輸管理持續有所斬獲。

智慧醫療方面，與研華公司合作推出AMiS智慧用藥解決方案，加速醫療業用藥管理智慧化，確保配藥和給藥即時性、正確性及安全性，並投入「智慧電腦人」開發，進一步投入醫療及長照領域的應用。

他表示，未來發展方向，將以AI賦能應用，助力產業升級轉型；其中凌羣電腦的智慧型服務機器人，可進行多國語言對話，且有人臉辨識功能，可自主移動、自動避障、尋標導航，入選2025海軍敦睦艦隊參與國內環島及遠洋敦睦巡展。

最後他指出，今年凌羣將擴大產品與專業服務銷售，以及海內外市場，進而提升獲利，推升營運。

AI 營收

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