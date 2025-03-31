最高生育補助！生一胎發13萬 這家幸福企業在汐止

為了刺激生育率提升，除政府積極提高生育補助外，企業也大方祭出催生方案，位於汐止的宏正（6277）自動科技更祭出，每胎12萬元、滿周歲再給予賀歲金1萬元，共13萬元生育補助，是中堅企業中，最高生育補助，3至6歲子女教育補助每年1萬元，產假也自原本的9周延長至10周，創下連續三年100%育嬰留停復職率。宏正更首創育嬰留停期間由代理人每月可領取1萬元職務代理津貼補助的制度，鼓勵團隊互助，實踐友善育兒文化。

宏正自動科技是全球資訊 (IT) 暨專業影音 (Professional AV) 設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案領導廠商，宏正31日宣布，第四度榮獲「TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」企業認證，六大永續指標再度全數通過。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示，宏正始終以實際行動實踐企業對人才的承諾，從尊重與關懷出發，打造具有包容力與幸福感的職場。我們相信，唯有照顧好員工，企業才能穩健前行，並成為台灣人才永續的可靠夥伴。

宏正亦於上周受邀參與於台北政大公企中心國際會議廳舉行的《包容性領導，駕馭新局：多元×平等×共融》論壇，與國內40家指標企業共同宣示對人才議題的重視，展現企業長期深耕人本關懷與人才發展的承諾。

面對ESG與DEI浪潮及全球人才競逐挑戰，宏正指出，倡導跨世代共融，在五代同堂的員工組成下，致力打造包容性企業文化與友善職場環境。為完善員工家庭照顧制度，宏正提供中堅企業最高生育補助：每胎12萬元、滿周歲再給予賀歲金1萬元，產假也自原本的9周延長至10周，創下連續三年100%育嬰留停復職率。

陳尚仲進一步指出，面對台灣日益嚴峻的人才荒，企業如何以更創新、更完善的福利留才，已成永續經營關鍵。宏正年年升級福利政策，除提供具競爭力的薪酬制度，更強化家庭支持措施，包括每胎13萬（含滿周歲賀歲金）、3至6歲子女教育補助每年1萬元、人工生殖補助、涵蓋配偶與父母的員工團保、全薪生日假、志工假、含毛小孩的家庭照顧假等。

此外，宏正更首創育嬰留停期間由代理人每月可領取1萬元職務代理津貼補助的制度，鼓勵團隊互助，實踐友善育兒文化。

宏正表示，在「培育與成長」與「溝通與體驗」面向，宏正持續強化員工職涯發展，透過內部訓練、管理課程、趨勢講座與數位學習平台，協助同仁掌握關鍵能力並持續成長，打造學習型組織。另提供MA牛棚人才外派海外機會，協助新鮮人拓展國際視野。內部亦持續優化溝通與參與機制，以創新方式舉辦新人訓練—「星星活力營」，透過遊戲體驗課程與情境解謎競賽，激發員工創意與團隊合作。

「TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」由《天下學習》、《Cheers快樂工作人》與韋萊韜悅共同發起，參考世界經濟論壇與專家會議，提出「意義與價值」、「多元與包容」、「獎酬激勵」、「身心與健康」、「培育與成長」與「溝通與體驗」六大指標，作為企業推動人才永續的行動指南。