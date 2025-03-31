產官學攜手「創櫃交流會」 推動創新企業申請創櫃

櫃買中心（Taipei Exchange）為推動創新企業經由創櫃板輔導以銜接資本市場，於3月25日至28日與安永聯合會計師事務所、中部科學園區管理局及國立臺灣科技大學創新育成中心，分別在中部與北部接力舉辦三場次「創櫃交流會」，集結產官學界各方資源，促進新創動能蓬勃發展。

櫃買中心新創發展部團隊於本系列「創櫃交流會」中，就創櫃板plus輔導資源及申請實務進行說明交流，協助有志邁向資本市場的中小微及新創企業瞭解創櫃板平台相關輔導及媒合服務重點，包括：創櫃板公司可於公開發行前即取得股票代號、可參加櫃買中心主辦之投資媒合會，有機會吸引創投法人之投資、可獲得櫃買中心贊助參加展覽活動增加曝光度、公司成員皆可參加經營管理或商務法律等精選課程，且企業可於2年輔導期間內自行選擇是否配合會計師輔導建置基本會計與內控制度。

3月25日的創櫃交流會中，櫃買中心、中科管理局及安永與在地新創企業對談，討論各界輔導資源整合，俾利中部創業生態系成功發展。櫃買中心歡迎進駐科學管理園區的企業直接申請創櫃板免費享有輔導資源，本次與中科管理局之交流洽談旨在強化雙方合作，幫助更多企業順利登錄創櫃板，且成長茁壯邁向資本市場。

3月27日的創櫃交流會中，櫃買中心、臺科大及安永為新創企業介紹創櫃板輔導資源，並聚焦學研能量如何轉化為新創動能。臺科大創新育成中心亦介紹旗下「人工智慧與智慧創新應用產業加速器」，展現其研發技術、技術商品化、國際化鏈結與創業資金對接等多方面的豐富資源與實戰經驗。作為創櫃板推薦單位，臺科大積極促進學研合作，協助新創企業提升研發能力累積成長能量。

結合三個場次之創櫃交流會，共計有來自衛星通訊、健康科技、AI技術、無人機、碳纖維應用、科技法律與餐飲業等領域共11家企業負責人及高階管理團隊共襄盛舉，現場交流互動熱絡。安永專業團隊亦於會中介紹其提供之會計及內部控制制度等諮詢與輔導服務，藉由提升企業營運合規性及財務透明度，協助企業順利登錄創櫃板。櫃買中心已連續多年頒獎表揚安永之輔導成效，未來雙方將持續合作推出「創櫃交流會」，讓更多企業認識創櫃板的機會與資源，共同協助新創企業成長邁向資本市場。更多創櫃板相關資訊請詳櫃買中心創櫃板網頁專區：https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm 。