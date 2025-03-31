緯創竹北「AI新產能」將開出！工廠登記已改「生產中」

代工大廠緯創（3231）最新的「竹北AI智慧園區暨全球營運總部」，如今正式邁向完工，團隊也已向經濟部商業發展署將廠區概況變更為「生產中」，而這也代表著集團旗下「高階伺服器主力產線」將迎來一波全新且可靠的生力軍，市場則預估，緯創的「AI新產能」最快下月就會開出，有望帶動業績表現持續向上登高。而團隊也宣布，新竹3廠區為擴大徵才，將於4/12在竹北斗崙里集會所舉辦聯合徵才，將釋出9種職缺，吸引外界關注。

緯創因通吃三巨頭的龐大訂單，也被外界視為AI伺服器市場「最大贏家」。而旗下主要負責生產「高毛利AI伺服器基板」、系統組裝的產線，幾乎都落在新竹地區，面對持續增長的市場訂單，目前出貨主力的湖口N1、N2廠以及竹科新安廠，現有產能則略顯出供不應求的趨勢；而團隊為滿足市場需求，除將隔壁十興路上的聯發紡織竹北廠，以每月約2千萬額度轉租改造為伺服器產線外，就連先前斥資31億在竹北興建的「全球營運總部」也邁入了完工階段。

根據緯創日前公布的「新廠營運規劃」所顯示，竹北新總部大樓總樓高超過十層，不僅將包括AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心，以及全球運營人才育成總部，未來建物將符合黃金級智慧建築、黃金級台灣綠建築，以及LEED黃金級智慧綠建築標準，建築外牆將建置大型LED巨幕，攜手新竹縣政府，共同致力於打造AI智慧園區，目標成為產業的新創基地。

根據資策會資訊估計，從2024年到2027年，全球AI伺服器的出貨量將從194.2萬台增加到320.6萬台，年複合成長率達24.7%，而手握搭載輝達（NVIDIA） 最強AI晶片GB200等高階伺服器龐大訂單的緯創，面對源源不斷的伺服器訂單，也已多次啟動擴產計劃，而目前包括湖口、竹北、墨西哥等地都陸續有新產能開出。而團隊已於今年3月21日正式在經濟部產發署轄下的「全國商工行政服務網」將竹北新總部的工廠狀況變更為「生產中」。

此外，緯創資通新竹廠區也於今日指出，團隊旗下新竹、竹北、湖口三大廠區，為響應政府勞動力政策，促進區域就業率，將啟動「擴大徵才」，並與勞動部勞動力發展署旗下「竹北就業中心」攜手合作，推出一系列徵才活動，並規劃將4/12在竹北市斗崙里集會所舉辦技術員現場徵才活動，不僅提供多種職缺，固定班別，超多員工福利，夜班起薪3.65萬元，還享有額外津貼，應聘還可以免筆試、直接參加面試，更有機會現場獲得錄用。

緯創日前已公布2月營收達1,027.14億元、月增13.1%、年增26.7%，AI伺服器動能續強「淡季不淡」，合併前2個月營收1,935億元、年增30.4%，續創歷年同期新高的佳績。緯創在擺脫缺料及疫情等陰霾後，業績表現持續復甦，而內部也持續看好成長主力「AI 伺服器」有機會繳出三位數成長。而外界預估，緯創在新廠落成、入手聯發紡織竹北廠，以及各路專業人才陸續加入後，未來整體出貨量也將逐步成長，有望再繳出更加亮麗的成績。