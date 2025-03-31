精誠接獲匿名勒贖信 對公司營運尚無重大影響

資訊服務商精誠（6214）31日公告，接獲匿名網路勒贖信件，已向法務部調查局報案，並立即啟動資安應變機制。精誠表示，對於預計可能造成的影響仍在清查中，目前對公司營運尚無重大影響。

精誠指出，目前全力配合法務部調查局偵辦本案件，並配合法務部調查局及本公司內、外部資安公司技術專家追查事件及釐清原因，全面性檢視系統安全，並加強系統的監控與防護，以提升及強化資安保護及資訊安全。

台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT／CC）日前即示警，勒索軟體威脅升溫，且攻擊手法日趨複雜，TWCERT／CC表示，台灣近期成為多個駭客組織的攻擊目標，這些組織利用勒索軟體對企業發動攻擊，造成重大資安影響，其中駭客組織Crazyhunter、Nightspire及UAT-5918針對各行各業進行網路攻擊，並要求高額贖金。

光是3月25日當天，就有三家上市公司公告遭遇資安攻擊，分別為喬山（1736）、國揚（2505）及居易（6216），喬山總部與部分海外子公司內網被企圖登入，資訊系統遭受駭客攻擊；國揚資安單位遭受加密攻擊；居易官方網站、MyVigor網站皆遭駭客攻擊。