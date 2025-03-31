快訊

好市多熟食區添新品！ 2款人氣台日小吃開賣「百元有找」

14片櫛瓜880元客人傻眼 牛五蔵聲明：虛心致歉「保留法律追訴權」

緬甸強震逾5千死傷…遺屬被迫街頭火化 遺體腐敗「死亡氣味」瀰漫

精誠接獲匿名勒贖信 對公司營運尚無重大影響

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

資訊服務商精誠（6214）31日公告，接獲匿名網路勒贖信件，已向法務部調查局報案，並立即啟動資安應變機制。精誠表示，對於預計可能造成的影響仍在清查中，目前對公司營運尚無重大影響。

精誠指出，目前全力配合法務部調查局偵辦本案件，並配合法務部調查局及本公司內、外部資安公司技術專家追查事件及釐清原因，全面性檢視系統安全，並加強系統的監控與防護，以提升及強化資安保護及資訊安全。

台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT／CC）日前即示警，勒索軟體威脅升溫，且攻擊手法日趨複雜，TWCERT／CC表示，台灣近期成為多個駭客組織的攻擊目標，這些組織利用勒索軟體對企業發動攻擊，造成重大資安影響，其中駭客組織Crazyhunter、Nightspire及UAT-5918針對各行各業進行網路攻擊，並要求高額贖金。

光是3月25日當天，就有三家上市公司公告遭遇資安攻擊，分別為喬山（1736）、國揚（2505）及居易（6216），喬山總部與部分海外子公司內網被企圖登入，資訊系統遭受駭客攻擊；國揚資安單位遭受加密攻擊；居易官方網站、MyVigor網站皆遭駭客攻擊。

調查局 資安 駭客

延伸閱讀

陸配「亞亞」掀波 擬立法管制武統言論？法務部說話了

新竹市企業經理協進會今辦講座 聚焦半導體資安挑戰

高雄稅務抽獎8成獎項竟被同個人抽中 原來是駭客入侵

精誠攜手Palo Alto Networks 啟動AI智能資安戰情中心

相關新聞

前台積電財務長曾宗琳撰寫千文力挺台積 認股價到低檔此時不買待何時

前台積電財務長曾宗琳在臉書上發文長達逾5000字，詳述台積電赴美日德國等全球布局，是因應客戶全新思維調整擴產策略，即使美...

台積電31日擴產暨上樑典禮 為高雄房市打下強心針

台積電（2330）位於高雄楠梓的首座2奈米廠已在去年完工、進駐1500人，預計今年開始量產，31日舉行高雄廠區的「擴產暨...

緯創竹北「AI新產能」將開出！工廠登記已改「生產中」

代工大廠緯創（3231）最新的「竹北AI智慧園區暨全球營運總部」，如今正式邁向完工，團隊也已向經濟部商業發展署將廠區概況...

家登宣布高層人事異動 營運長及發言人由朱佳琳升任

晶圓傳載及自動化解決方案大廠家登今日宣布高層人事異動，因應家登集團2025集團策略主軸：建構AI產業生態系(Ecosys...

啟動AI國家發展計畫 國發會主委劉鏡清：三大主軸並進

國發會主委劉鏡清31日表示，今年將以「發展軟體品牌產業」、「推動AI應用進入百萬家企業」，以及「達到全民AI生活圈」三大...

台積電中科擴廠啟動前置作業 中科第二季交地

攸關台積電設廠的中科擴建二期計畫，因興農球場的會員證問題迭有爭議，使得目前用地遲未點交，中科原訂第一季交地的承諾因此跳票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。