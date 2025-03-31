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家登宣布高層人事異動 營運長及發言人由朱佳琳升任

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。圖／本報系資料照片
家登董事長邱銘乾。圖／本報系資料照片

晶圓傳載及自動化解決方案大廠家登今日宣布高層人事異動，因應家登集團2025集團策略主軸：建構AI產業生態系(Ecosystem）並強化海外布局，協助Ecosystem聯盟成員全球業務拓展，現任家登營運長暨發言人沈恩年自4月1日起調整職務，負責協助董事長及副董事長進行Ecosystem及海外業務推展等工作，期能強化集團及聯盟成員實質合作並加速海外市場拓展，其職缺由專案經理朱家琳升任。

家登表示，朱佳琳負責家登法人和媒體公關體系多年，深度熟悉家登營運與策略發展等相關事務，派任發言人一職，持續服務全球投資人暨利害關係人。

家登 董事長

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