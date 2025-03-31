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AI翻轉教育新時代 中嘉攜手新北市政府打造智慧學習

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

近年隨著AI技術日益成熟，教育數位化成趨勢，善用AI技術提升學習體驗，使學習環境與歷程更加智慧化、互動化，是未來教育發展的重點。新北市政府教育局31日舉辦「AI電腦班班都有、AI教室新北先行」記者會，正式揭示新北市智慧學習藍圖。中嘉集團表示，攜手新北市政府教育局共同推動高互動、高效能的AIoT智慧教室，為新北學子打造零距離接軌AI時代的學習環境。

中嘉集團表示，此次合作的核心亮點在於把AI技術融入教學，透過「新北校園通APP」結合AIoT物聯網教室，搭配中嘉集團高速、穩定的光纖網路，將數位學習內容即時順暢的推播至學生平板裝置及教室智慧電視。不僅如此，智慧電視內建的「電子聯絡簿」及「教育放送臺」功能，還能讓師生家長三方同步接收訊息，輕鬆建構互動式學習環境，隨著明年起計畫逐步把現有電腦升級為AI電腦，預期整體教學更加智慧化，學習效果也可顯著提升。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，AI教育的發展離不開高速穩定的網路基礎建設，而中嘉集團早已深耕新北市近30年，並且自110年即與新北市政府教育局展開合作，領先全國完成『校校都有2G光纖線路』及無線網路建置之里程碑；為配合「全市班班智慧電視、生生用互動平板」計畫，除提供高品質光纖網路服務，另搭配全年無休的網管中心，全天候維運監控網路品質，網路可靠度高達99.99%。我們很榮幸再度獲得新北市政府教育局的肯定，這只是開端，未來我們將持續投入更多資源，在全經營區內協助推動智慧校園，為AI時代的教育轉型努力。

看好不斷提升的寬頻使用需求，中嘉集團表示，自2020年起積極轉型，整合六大經營區，全面提升整體經營綜效，並持續加碼投資全光纖網路建設，拓展戶戶光纖到府涵蓋，積極建立全國性寬頻品牌的服務水準，致力成為消費者心中首選。憑藉卓越的技術實力，中嘉集團已連續三度奪得國際權威測速機構實測認證寬頻及Wi-Fi下載網速第一，亦是2024年唯一獲得全球網路測試機構認證固網寬頻實測「下載速度」與「穩定性」雙冠王的業者。

AI 中嘉

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