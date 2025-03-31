前台積電財務長曾宗琳撰寫千文力挺台積 認股價到低檔此時不買待何時

前台積電財務長曾宗琳在臉書上發文長達逾5000字，詳述台積電赴美日德國等全球布局，是因應客戶全新思維調整擴產策略，即使美國投資金額增至1650億美元，占資產總值也僅達16到20%，重心仍在台灣。他預期，若投資美國成功將使台積電未來營運規模再放大三到五倍，還可稱霸全球至少40年。他強調台積電現在股價已是低檔，「此時不買待何時！」

不過，台積電今日舉行高雄2奈米擴建典禮，即使有擴產利多仍無法扭轉股價，今日開盤以920開低，尾盤更遭近1.3萬張賣盤摜壓，以910元作收，寫下今年以來最低價。

曾宗琳認為，任何政治和局部經濟/科技事件的影響，造成股市和股價的下跌，都是入場的好買點。雖然不一定抓得住/買得到最低的股價，但6-12個月後回頭看，最近的任何價格都是好買點。目前就是這種時機，台積電從現在開始，到在未來12-36個月的競爭優勢和市場態勢，比起過去的任何時候，都是處在一個更好的情況。

他估計，台積電在2025年底到2026年一季度的時候，大家的預測重心應該是會著重2027年每股會賺多少錢？他的主觀預估是在80～85。去年台積電每股是賺45.25。過去2～3年的歷史經驗，台積電的本益比，如果用過去四季的盈餘來算，最高點在27.6倍，最低點在9.4倍，大部分的正常時間在18～23倍；如果用未來四季的預估盈餘來算，最高在19.5倍，最低在10.7倍，大部分的正常時間在14～18倍。所以大家可以自己算算。

另外他認為，從台積電本身的立場和需求而言，台積電必須趕快去海外設廠，擴大整體的競爭力和影響力，才能確保未來的40年還是半導體產業的霸主。

首先就是優質人力的需求。半導體的製造公司要能夠成功，需要的是幾萬，未來是十幾二十萬優質的人力才能成事。為什麼三星集韓國全國的優秀人才，確趕不上台積電？原因是戰線拉太長，什麼都要做！優秀的人才又不願意全部去這個剛起步的虧錢部門。英特爾（Intel）又為什麼被台積電愈拋愈遠？還是優質的人才不足。

台積電現在總資產不到3000億美元，有5萬+的優質人才拚命工作，幾乎是集在台灣的台成清交，和所有的優質人力，費了快40年的時間才組成的夢幻優質團隊。但是設想：如果再過10年，台積電的資產規模可以到一兆美元，也就是現在3倍大的規模，台積電去哪裡填補這些優質人才的需求？如果不能補好補滿，那台積電就很有可能像現在的三星和英特爾，因為優質人才的不足，研發上和營運上就很容易出現問題。台灣2300萬的人口是撐不起有著一兆資產的台積電的，只能去大陸以外的全世界，另外的30億人口裡，去尋找願意為半導體生產工作付出的優質人才。所以台積電前董事長劉德音說過，台積電未來的最大挑戰是人才的取得。