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佳必琪擴大產品線 切入光通訊、液冷快接頭新市場

中央社／ 台北31日電

連接元件廠佳必琪今天舉行線上法說會，捎來好消息，除了高速線、高壓線等多項產品打進輝達（NVIDIA）GB300供應鏈，另外成功切入光通訊、液冷快接頭等熱門新市場。

佳必琪今天舉行線上法說會，董事長張舒眉表示，3月剛結束的輝達GTC大會，佳必琪包括60AORV3 AC Power Whip電源線、高效Busbar電源線，以及PCIe Gen6內部傳輸線等，多項產品獲納入輝達AI伺服器供應鏈。

除此之外，佳必琪積極布局光通訊、液冷快接頭等熱門新市場，有所斬獲。佳必琪表示，旗下電信級光模收發模組，成功打入歐洲一線電信客戶；另外電信級接取式光模組也打入歐洲市場，去年底到今年第1季開始陸續出貨。

另外佳必琪成功開發出通用型液冷快接頭，進軍散熱市場。佳必琪表示，由於散熱市場對公司而言是全新領域，一開始會先從（OCP）開放運算計畫市場切入，搭配水冷板合作夥伴一起出貨給終端客戶，由於客戶審廠、認證需要花點時間，目標明年出貨放量，之後也會視情況爭取加入輝達供應鏈。

受惠AI需求強勁及併購效應助攻，佳必琪去年的年營收達新台幣67.65億元，年增36.3%；歸屬母公司淨利10.6億元，比2023年大幅成長66.9%，為連續第3年獲利創新高，每股純益達8.69元。

展望今年，張舒眉不願透露成長數字預估，但強調AI伺服器相關產品去年營收比前年大幅成長50%，今年仍是主要營運動能；且佳必琪持續延伸優勢，過去相關連接線束主要交貨給雲達、緯穎等伺服器代工廠，現在佳必琪有美國團隊耕耘當地市場，一些資料中心線束直接供貨給美國SI（系統整合商），可望帶動整體業績持續成長。

佳必琪也兵分兩路展開產能擴充，其中越南北越廠近期已完成擴建，正式進入量產階段，新增9條高速線及電源自動化產線，並新增連接器自動組裝線4條，整體產能提升約30%。

另外佳必琪美國子公司JPCPT也因應市場需求，即將搬遷新址，規模為原址的兩倍，並同步進行新增NPI（新產品導入）生產與倉儲設施，以提升在地供應能力、縮短交期，希望藉此強化北美市場布局與客戶服務能力。

佳必琪 美國 輝達

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