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大甲媽祖遶境保平安 遠傳行動力挺、確保通訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

農曆三月瘋媽祖！年度宗教盛事，也是台灣民俗文化象徵之一的「大甲媽祖遶境進香」將於4月4日晚間起駕，展開為期9天8夜，橫跨四縣市、21鄉鎮、來回超過300公里的出巡遶境行程。遠傳（4904）強調在全台重要的民間信仰盛事不缺席，提前擴充沿途超過500站既有基站容量，數量再創新高，並出動4G、5G行動訊號車部署在大甲鎮瀾宮、煙火施放位置大甲溪橋、與沿途重要駐駕地點；活動期間將跨縣市動員超過百位工程人員全程待命，後端更有百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、障礙狀況排除等作業，以優質的網路，力挺百萬信眾的朝聖之旅。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動被譽為地表最大遷徙活動，將從台中南下至彰化、雲林和嘉義，遠傳表示，工程人員提前出動，評估行動數據與語音需求，並比照跨年、小巨蛋活動等級，引入新式多波束技術特規天線，搭配智能訊務參數管理及現場行動車，將鎮瀾宮前人潮聚集區劃分為7個服務區塊，避免人潮集中造成單一涵蓋區域出現壅塞現象。

同時遠傳指出，完成橫跨四縣市的沿線基站容量擴充工程，並在熱門區域強化網路擴充，包含大甲鎮瀾宮、大甲水尾橋、大甲溪橋、彰化市南瑤宮、西螺大橋、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮等沿途駐駕地點，方便信眾一路飆透透，隨時開啟「大甲媽祖APP」跟轎、進行直播、視訊通話、拍照打卡分享盛況，在這場世界級的宗教文化慶典中享有最佳體驗。

遠傳表示，今年更攜手大甲鎮瀾宮推出獨家活動，3月15日起，只要到遠傳中區包括苗栗、台中、彰化、雲林、南投等地的直營與加盟門市，即可免費領獨家過香爐祈福的「平安書包御守」，數量有限領完為止；3月15日至4月14日活動期間，指定門市申辦門號，遠傳會代為將門號帶至大甲鎮瀾宮過火保平安；申辦指定手機再送價值超過千元的獨家「大甲媽護祐隨行禮盒」，內含隨行保溫杯、蛇年涼感巾與平安書包御守，都已過香爐祈福，讓信眾們無論遶境或日常都有媽祖庇祐，平安相隨一整年。

4G 大甲媽祖 遠傳

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