啟動AI國家發展計畫 國發會主委劉鏡清：三大主軸並進

國發會主委劉鏡清31日表示，今年將以「發展軟體品牌產業」、「推動AI應用進入百萬家企業」，以及「達到全民AI生活圈」三大主軸來推動AI國家發展計畫。

劉鏡清31日出席「加強投資AI新創實施方案啟動暨徵案記者會」，致詞時他做了以上表示。劉鏡清並指出，AI產業的發展對我們來說是一個很大的福氣，當代AI產業的發展，也是賴總統所提倡，且為重要政策的一部分，政府相關部門將持續推動。

劉鏡清並提到，AI產業發展有三大主軸，首先是「發展軟體品牌產業」，希望透過以大帶小的模式來發展，讓大型企業建立品牌，進而帶動中小型企業成長。而這些中小企業的創業過程，也需要AI基金的支持，來幫助大家順利發展。

第二是「推動AI應用進入百萬家企業」，計畫讓百萬家企業導入AI技術，藉此創造出新的兆元產業，而這個兆元產業將會帶動整個產業的發展，並建立完整的AI應用生態系。

至於第三個主軸，則是「達到全民AI生活圈」，希望讓AI的各種解決方案、技術應用在各種領域，例如健康、智慧城市、宇宙科技等，並藉由這些應用帶動兆元產業的發展。

劉鏡清表示，上述三大主軸，將帶動三個兆元產業的成長，因此帶動整個AI發展而投入的百億資金只是基礎，未來還會有更多的發展。同時，接下來也會積極修訂法令，除了資料應用法、創新應用法、AI基本法等法規之外，也修訂了《產創條例》新的版本，要讓投資AI的企業能夠獲得更多支持與理解，進一步刺激企業更大規模地導入AI技術。

劉鏡清還提到，然而，這整個發展的關鍵，仍然是要透過創新創業生態系的資金推動，讓計畫能夠真正落實，而在國發基金的大力支持下，希望透過這個百億基金的發動，讓更多創新創業企業留在台灣，讓更多年輕人看到自己的未來。

此外，劉鏡清並指出，關於這個百億基金的發展，在新的一年，亦會透過均衡台灣計畫，推動創業風潮擴展至全台各地。因為目前的創業環境大多集中在北部，未來也希望將創業生態帶往南部，促進更均衡的發展。也希望透過這個機會，讓台灣年輕人找到自己的未來，這也是國家未來的希望。